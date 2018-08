Unión dio otro golpe y es finalista

Unión de Santa Fe perdió de local este domingo ante su homónimo de Sunchales por 2 a 1 en una de las semifinales de la Copa Santa Fe. Ahora, el “Bicho Verde”, campeón de la primera edición de este certamen (en 2016), espera en la final por el ganador del encuentro entre Colón y Atlético San Jorge (con fecha a definir).

Unión de Sunchales dio el batacazo de la Copa y ya venía de eliminar en la fase anterior a Atlético de Rafaela en el Monumental de barrio Alberdi, aunque el partido lo ganó con merecimientos, porque fue superior a Unión, que mostró muy poco. Lo mejor de la visita y, sobre todo, lo peor del dueño de casa, se vio en el primer tiempo. El Tate comenzó mal y no mejoró, y los dirigidos por Tosetto lo aprovecharon.

La primera acción de peligro fue a los 5’ con un centro al segundo palo, Joaquín Molina bajó la pelota y sacó un tiro fuerte que se fue muy cerca. Fue una clarísima situación de gol para la visita. Y a los 11’ el equipo de Sunchales encontró espacios en campo Tatengue para llegar fácil hasta el área, Sarraute sacó un remate débil que tapó Papaleo, pero dio rebote y ahí estaba Zbrun para mandar la pelota al fondo del arco y poner el 1 a 0.

El “Bicho Verde” manejaba más y mejor la pelota y controlaba el trámite del encuentro. El resultado no estaba mal y con el correr de los minutos iba a terminar justificando el 1 a 0, ya que rojiblanco en ningún momento llevó peligro al arco rival (solo algunas aproximaciones, pero ninguna situación de gol). El rendimiento de los dirigidos por Madelón fue muy pobre, no solo en ataque, sino también en defensa, donde el conjunto sunchalense encontró facilidades para manejar la pelota y así tener bajo control al dueño de casa. Con ese panorama, Unión de Sunchales estuvo a punto de marcar el segundo gol a los 35’ tras muy una buena acción, que incluyó con una doble “pared” para dejar a Molina cara a cara con Papaleo. Esta vez el arquero salió bien, rápido, para tapar el remate del atacante.

Ya en el complemento, pasado el minuto de juego, desde un tiro de esquina llegó un centro y en el segundo palo cabeceó Mariano Gómez, pero la pelota se fue desviada, en la primera llegada peligrosa del Tate en todo el partido. Enseguida contestó el “Bicho Verde” con un remate cruzado de Vitarelli que salió cerca. Por actitud parecía que los de Madelón iban a mostrar algo diferente a lo del primer tiempo, pero no pasó mucho hasta que el rival asestó un duro golpe: a los 12’, desde un lateral en ataque, llegó el 2 a 0 cuando Federico Boasso tomó el balón fuera del área y sacó un remate cruzado y bajo al palo más lejano de Papaleo para estirar la diferencia.

Ahí sí el Tate salió con más agresividad a buscar el descuento. Prueba de ello es la gran cantidad de tiros de esquina que consiguió en pocos minutos. De uno de esos corners, a los 23’, vino un centro y Gallegos metió un potente cabezazo, la pelota picó y se metió en un ángulo para poner el 1-2.

Tras el descuento, y a tiro del empate, los de Madelón salieron a “quemar las naves”, con mucha fuerza y empuje, pero casi sin ideas para llevar verdadero riesgo al arco defendido por Aguiar. A pesar de eso, este fue, tal vez, el mejor momento del dueño de casa en todo el partido, ya que sufrió poco y estuvo constantemente al ataque. Mientras, la visita se replegaba cada vez más. Pero el “apriete” no pasó a mayores, y el festejo del final fue para Unión de Sunchales, que se metió nuevamente en la final de la Copa Santa Fe (Fuente: El Litoral).