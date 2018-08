Entre mascotas, vacas y caballos y otros animales

Cada 6 de Agosto se celebra el Día del Veterinario en conmemoración del inicio de carrera universitaria en el Argentina. Cuentan los manuales de esta profesión que un lejano lunes 6 de agosto de hace 135 años comenzaron los cursos en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina en la Provincia de Buenos Aires. Así se convirtió en la primera escuela de estudios superiores de veterinaria del país.

Si bien en términos no tan formales cada 6 de agosto, los veterinarios festejaron su día, todo se institucionalizó en 1983 cuando mediante un decreto ley del gobierno nacional se estableció esta fecha como Día del Veterinario argentino.

En esta región de Rafaela, buena parte de los profesionales egresaron de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza -a propósito este viernes a las 21 hs. habrá una Cena Show en el Salón de la Sociedad de Canto de esa ciudad-. Y por el perfil económico y productivo de esta región, los rodeos lecheros, la ganadería y los caballos constituyen dos sectores que demandan en gran medida la labor de los veterinarios. En menor medida, los criaderos de cerdos y las granjas avícolas también requieren de los servicios profesionales.

Y en las ciudades y pueblos, la atención de pequeños animales -nuestras adoradas mascotas como perros y gatos- se lleva a cabo en las denominadas clínicas veterinarias. Incluso a veces también se tienen como pacientes a los canarios y otras aves que pueden enfermarse.

En este Día tan especial, vale la pena consignar que la desde Esperanza se convoca a egresados, ex docentes, no docentes, a compartir imágenes fotográficas de sus años transitados en la Facultad de Agronomía y Veterinaria con el objetivo de organizar el Museo Histórico FAVE.

"Se trata de conformar un corpus fotográfico que devele la memoria visual, así como la rica historia de la creación de la entonces “FAVE”, en 1961 cuando surge, gracias a la decidida actitud del Padre Kreder, como Facultad de Agronomía y Veterinaria, dependiente de la Universidad Católica de Santa Fe, hasta 1973 cuando pasa a depender de la Universidad Nacional del Litoral", señalan desde la Facultad.

La inauguración del edificio propio, el 13 de setiembre de 1970; la progresiva institucionalización de la FAVE en el seno de la Universidad Nacional del Litoral; el período de normalización democrático de las universidades con el advenimiento de la democracia en el ’83 y finalmente la partición de la FAVE en dos facultades: la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinarias en 1998.

"Se propone entonces un Rescate Fotográfico testigo de las transformaciones de la facultad, donde convergen todos los protagonistas de estos hechos históricos: estudiantes, docentes, no docentes", manifiesta.

La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa de la que participaron los decanos de la FCV, Mgter. Humberto Occhi; de la FCA, Dr. Norberto Gariglio y las directoras de Cultura de la FCV, Celina Zimmermann y de FCA, Daniel Müller.

Para participar se consigna que las fotografías pueden ser en formato digital como en papel. Las copias digitalizadas pueden enviarse en archivo JPG, escaneadas en no menos de 300 dpi, al correo [email protected] Se solicita agregar a la imagen la mayor cantidad de información que se disponga: año de la toma, lugar, integrantes, motivo, contexto, entre otros.

Los materiales originales pueden acercarse a la Facultad, Dirección de Cultura, en los horarios de lunes a viernes de 9 a 11 hs, para ser digitalizadas en el acto.