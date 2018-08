Coparticipación: intendentes emitirían una dura declaración

El pasado jueves, el Intendente Luis Castellano anticipó que a lo largo de la presente semana, los presidentes comunales e intendentes de la Provincia se reunirían para consensuar un documento en donde demostraran su preocupación ante la sensible baja de la coparticipación en cada una de las arcas.

Durante la recorrida que mantuvo por la obra del Presupuesto Ciudadano en los canteros de Av. Ernesto Salva anticipó que "vamos a tener una reunión del Foro de Intendentes. Me he comunicado con varios y estamos todos muy preocupados por la caída de coparticipación no solamente nacional sino provincial", señaló el mandatario local.

"Vamos a ver si podemos sacar un comunicado en conjunto, porque siempre terminamos los municipios siendo por donde se corta el hilo, que es por la parte más fina y esto repercute directamente en estas cosas que nosotros hemos que hacer. Así que bueno a todos nos está pasando lo mismo no sólo Intendentes sino presidentes comunales y nos vamos a reunir para ver si podemos hacer fuerza conjuntamente", señaló.

Hace una semana, la Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio, Marcela Basano, señaló: "nos ha golpeado duro, no lo preveíamos. El primer envío correspondiente a julio muestra una caída del 55% respecto a la primera transferencia del mes anterior, junio".