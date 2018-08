Una semana para alquilar balcones Locales 06 de agosto de 2018 Por Darío H. Schueri La legalización del aborto despertó a favor y en contra a toda la argentina y aventura profundas fisuras sociales sea cual fuere el resultado en la votación de este miércoles con un senador santafesino en el centro de la escena. El gobierno nacional dispuesto a dar batalla electoral en la provincia de Santa Fe, hoy de la mano del intendente de Santa Fe José Corral.

LIFSCHITZ. Dispuesto a no perder el centro de la escena proselitista de cara a las elecciones 2019.

Para la jefatura de gabinete de Ministros de la Nación, el intendente de Santa Fe José Corral es el candidato radical a Gobernador de Cambiemos; después se verá si el presidente Mauricio Macri habilita Paso con un pura sangre PRO para darle mayor volumen a la impronta del lord mayor santafesino.

Miguel Del Sel se autoexcluyó definitivamente de la política a horas de celebrar los 35 años de éxitos con el trío humorístico Midachi, con una fulminante indirecta, cargada de dolor y resentimiento, dirigida hacia un innominado universo de actores de adentro y de afuera de su Partido. ¿Fin del ciclo político del ex – Embajador en Panamá?.



A LOS CHISPAZOS

La Empresa Provincial de la Energía es la plataforma de lanzamiento de su carrera hacia la Casa de Gris elegida por José Corral, respaldado por el intrigante jefe de Gabinete Marcos Peña. El presidente Mauricio Macri también envió señales en este sentido, pero en un contexto mucho más amplio que podrían llegar a tergiversar las interpretaciones.

El matutino rosarino La Capital le hizo a Corral el enorme favor de confundir a una inquieta población exasperada por la anemia económica y los aumentos tarifarios nacionales, publicando hace una semana los fabulosos sueldos que cobraron en el mes de mayo los cinco directores de la EPE, sin aclarar que correspondían a un mes en que el personal afiliado a Luz y Fuerza, junto a los jerarquizados y directores perciben (en el caso de los directores eso ya no existe más) un bono remunerativo especial.

Cierta descoordinación oficial a la hora de explicar agravó el panorama.

Corral, desde que comenzaron las escaramuzas con el gobierno provincial por la Cuota del Alumbrado Público –CAP- puso la mira en los “privilegios” y “costos” de la EPE. Los sueldos de los directores fueron la frutilla del postre. Parece ser que una Ministra del Poder Ejecutivo ya se había quejado por la marcada asimetría entre su recibo de sueldo y el de un director de la EPE. El Gobernador ordenó que ningún funcionario político – con la excepción de él que cobra 137 mil pesos – perciba una remuneración superior a los 75 mil pesos que recibe un Ministro de su gabinete. Pues entonces, los directores de la EPE deberían reducir su sueldo promedio de 120 mil pesos; o los ministros aumentar el suyo.

Desde la Nación se preocuparon y ocuparon en hacer notar, otra vez, que la EPE tiene la tarifa más elevada de la región, mientras la secretaria de Energía Verónica Geese muestra cuadros comparativos que demuestran todo lo contrario. El Gobernador, muy molesto por lo que considera arteras operaciones contra su gobierno para ocultar el desmadre económico nacional, hizo saber que el nuevo incremento del 15% del costo de la energía eléctrica anunciado por el Ministro del área nacional, será amortiguado desde las arcas provinciales.



JEFE COMUNALES RADICALES CON MACRI

Pero no todas fueron perfumadas rosas silvestres para el precandidato Corral: acompañó a un grupo de presidentes comunales e intendentes radicales a una entrevista con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, a la cual se sumó sorpresivamente el presidente Macri, quien les presagió meses muy duros por delante, plagados de sacrificios y ajustes.

Cuentan que Macri allí tampoco se privó de criticar al FPCyS gobernante en Santa Fe, recibiendo como respuesta que el 80% de los presentes formaban parte de ese espacio, y que habían viajado desde tan lejos para buscar respuestas y no reproches.

Cual grande fue la sorpresa de los asistentes, cuando el ministro Frigerio les dijo que aún no había firmado la aprobación del endeudamiento con el Banco Mundial por 300 millones de dólares para ejecutar pavimentos urbanos, que la legislatura aprobara en marzo de este año.

Solo bastaría imaginar entonces el destino que podría tener el nuevo empréstito de 500 millones de dólares solicitado por el Poder Ejecutivo para obra pública, con media sanción parlamentaria. El ministro de Economía Gonzalo Saglione admitió que las conversaciones por la deuda de la coparticipación se tornaron “frías” y “tensas”. Marcos Peña dijo lo contrario en esta capital la semana que pasó.

Como decíamos, José Corral comenzó el armado de su tablero pre electoral sumando al diputado radical rosarino en Cambiemos Sergio Mas Varela a su por ahora selecto grupo de correligionarios que lo acompañarán en la patriada pre electoral. La pronta llegada de ATN – pese a la constricción presupuestaria adelantada por el presidente Macri – a comunas y municipio enrolados en Cambiemos, procurará ir torciendo el ánimo frentista de los radicales NEO expandidos por todo el territorio provincial, hoy columna vertebral del frente gobernante.

“Por más que intenten comprar a los nuestros con dádivas o extorsiones, nosotros no sacamos los pies del plato porque sabemos muy bien donde tenemos que seguir perteneciendo”, redobló el senador Felipe Michlig, uno de los líderes de NEO. Los embates nacionales, diligenciados a través de José Corral, seguramente no se harán esperar; es más, se irán incrementando con el correr del tiempo; de paso para tasar la solvencia política del intendente santafesino a los fines de bautizarlo como el elegido.