El peronismo no termina de asimilar a Perotti

El peronismo, por su parte, necesitaría, al decir del diputado Luis Rubeo “unas buenas Paso” entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa para potenciar su fortaleza. En realidad, Rubeo y otros actores partidarios quieren que el escurridizo senador nacional rafaelino se siente a conversar – y negociar- sobre candidaturas antes del plazo prefijado por el mismo precandidato: Diciembre.

Perotti tendrá su prueba de fuego social este miércoles, cuando tenga que votar- o no- la media sanción de la legalización del aborto. Según manifestó, intentará buscar mediante una iniciativa propia, la salida intermedia entre los extremos de aprobación o rechazo de la norma aprobada en Diputados, a la que considera excesiva y extrema, ubicándose en una posición razonable y equidistante de las facciones en puga: “verdes” y “celestes”.

La pregunta que aún no respondió Omar Perotti es: ¿y si no prospera su proyecto alternativo?. ¿Se abstendrá?