García y Cistola, los vencedores en Termas

Antonino García obtuvo su primera victoria en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional luego de seis participaciones, al cruzar en primera posición la línea de sentencia de la séptima fecha del Campeonato Argentino 2018 disputada en el Circuito Termas de Río Hondo, donde el rionegrino compartió el podio con los pilotos Iván Saturni y Leonel Pernía, este último, líder del certamen.

Con los autos en plena velocidad, Julián Santero pasó por boxes a cumplir la penalización correspondiente, quedando Facundo Chapur como líder de la prueba, seguido por José Manuel Urcera, Antonino García, Mariano Werner e Iván Saturni, en las principales posiciones. Santero, líder hasta el relanzamiento, quedaba relegado en la 27º puesto de la prueba que seguía teniendo a los dos Citroën C4 Lounge en las dos primeras posiciones, aunque se acercaba decididamente al segundo puesto el rionegrino Antonino García, desde el tercer lugar. Solo 0s540 separaban al cordobés Facundo Chapur de José Manuel Urcera, creciendo solo 0s006/1000 al cierre de la quinta vuelta de carrera.

La competencia tuvo velocidad en el 13º giro, en el que Facundo Chapur quedó por delante de Antonino García, José Manuel Urcera, Leonel Pernia e Iván Saturni, en las principales posiciones. Julián Santero, tras la penalización, había avanzado al 16º lugar de la prueba en la que su compañero de equipo, líder del cronometrado, buscaba su primera victoria sobre un Citroën C4 Lounge. Para tal cuestión, debía neutralizar a Antonino García, de constante presión en el segundo lugar, quedando por delante de José Manuel Urcera, tercero. Para el rionegrino, la presión constante de Leonel Pernía era el primer aspecto a considerar, a fin de evitar su caída del podio santiagueño.

Antonino García ejerció nueva presión antes de la curva ciega. Logró emparejar la marcha de Facundo Chapur, pero no logró la superación. Con 17 giros, la novedad más importante surgió en la punta de la carrera, con Facundo Chapur fuera de la misma tras inconvenientes en la rueda delantera izquierda, lo cual aprovechó Antonino García para llegar a la primera posición, seguido por Iván Saturni y Leonel Pernía, constituidos en nuevo podio a poco del final. En ese orden, y con una vuelta menos por haberse cumplido el tiempo máximo de prueba, Antonino García celebró su primera victoria luego de seis carreras en el Turismo Nacional, seguido por Iván Saturni y Leonel Pernía. Sebastián Gómez y Mariano Werner completaron las principales posiciones del evento que cerró el cronograma de actividades en Termas de Río Hondo.

Leonel Pernia (161 puntos), se afirma en el liderazgo del Campeonato Argentino 2018 de Turismo Nacional Clase 3, estableciendo una distancia de 23 puntos respecto a Mariano Werner. Facundo Chapur (133,5), Julián Santero (123,5) y Emanuel Moriatis (116,5), completan las principales posiciones del certamen que continuará entre los días 24, 25 y 26 de agosto en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa).



HIZO HISTORIA

Por su parte, Esteban Cistola hizo historia en Turismo Nacional. Con el Renault Clio del equipo MG-C Competición ganó en su debut dentro de la Clase 2 en la prueba final disputada en el Circuito Termas de Rio Hondo que cerró las actividades para la divisional. El salteño, nativo de Joaquín V. González, se impuso en la competencia que marcó el inicio de la segunda mitad del certamen, seguido por Andrés Gómez Luna, quien logró su primer podio en la categoría, y Maximiliano Bestani.

Cerrada la primera vuelta, Esteban Cistola aventajaba a Nicolás Posco por 0s332, mientras que Miguel Ciaurro intentaba mantener detrás a Maximiliano Bestani, no logrando cumplir su cometido porque, al ingreso de la primera curva, en el segundo giro, el tucumano superaba al santafesino. Esteban Cistola y Nicolás Posco protagonizaban una dura disputa por la primera posición que, posterior a la segunda curva, tenía al Ford Fiesta Kinetic en la primera posición tras una excelente maniobra de superación, pero el salteño se rehízo y, succión mediante, logró recuperar la primera posición en la contrarrecta. Del mismo modo, Maximiliano Bestani intentó superar a Nicolás Posco, no logrando su cometido. Con tres giros, lideraba Esteban Cistola la competencia, seguido por Nicolás Posco, Maximiliano Bestani, Andrés Gómez Luna y Gastón Iansa, quien avanzó dos posiciones en las primeras vueltas de carrera.

El comienzo del octavo giro trajo novedades en la segunda posición. Andrés Gómez Luna emparejó la marcha de Nicolás Posco en la segunda curva, logrando ascender al segundo lugar mientras que Maximiliano Bestani pudo ser tercero, quedando Posco en el cuarto lugar, pero el líder del certamen superó nuevamente a Bestani para ser tercero en la hilera, aunque con una distancia a descontar respecto a Gómez Luna, quien buscaba su primer podio en la categoría.

Al cierre de la 13º vuelta, Maximiliano Bestani ejerció nuevamente la presión sobre Nicolás Posco, ahora si cumpliendo su objetivo: el tucumano era tercero, iniciando la 14º vuelta en zona de podio. Adelante, Esteban Cistola enfrentó las últimas vueltas afirmado a su objetivo: ganar en su debut dentro del Turismo Nacional Clase 2, concretando su objetivo luego de 32m13s527, seguido en pista por Andrés Gómez Luna y Maximiliano Bestani, aunque finalizada la verificación técnica, Andrés Gómez Luna quedó excluido de la competencia por no respetar el Artículo 11.1 del Reglamento Técnico (Compresión). Por tal motivo, Esteban Cistola, Maximiliano Bestani y Nicolás Posco completaron el podio de la competencia. En tanto, el rafaelino Juan Ignacio Canela, con el Toyota Etios, finalizó en el puesto 26 con un tiempo de 16;37.135 (a 16;58.066).

Nicolás Posco lidera el Campeonato Argentino 2018 de Turismo Nacional, sumando 162 puntos. Maximiliano Bestani (143,50), Juan Martín Eluchans (133,5), Gastón Grasso (127) y Gerónimo Nuñez (126), ocupan las principales posiciones de la tabla anual.