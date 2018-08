La expropiación de la Recova retoma impulso y anticipa otra polémica Locales 06 de agosto de 2018 Redacción Por Los concejales Evangelina Garrappa y Jorge Muriel anunciaron que pedirán el despacho del proyecto de expropiación de la Recova Ripamonti este lunes en la Comisión de Gobierno del Concejo Municipal. Pero parte de la oposición aún espera un posible acuerdo entre privados, que si bien tendría algún nivel de adelanto, todavía no está en los papeles.

FOTO PRENSA PJ ANALISIS./ Los ediles peronistas charlaron con Alcides Calvo para elevar el proyecto a la Legislatura.

Esta semana será bastante movida en el Concejo Municipal. Hay muchos temas que convocan la atención (ver páginas 4 y 5). Pero hay uno en particular que, por la importancia que tiene, merece un párrafo aparte: se trata de los exalmacenes Ripamonti y la posibilidad de expropiar el terreno a su actual dueño, Luis Alberto García Cullá. Por que no todos parecen querer tomar el mismo camino.

Ayer, los concejales del partido justicialista Evangelina Garrappa y Jorge Muriel anunciaron que en la Comisión de Gobierno de hoy solicitarán el tratamiento del proyecto de expropiación que fuese presentado el pasado mes de mayo por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El proyecto activa los mecanismos necesarios para expropiar la propiedad histórica a la vez que autoriza al poder ejecutivo a solicitar que la provincia participe del proceso y provea los recursos que demande el trámite expropiatorio. Vale aclarar que los fondos no serán municipales sino que se espera que sea la provincia quien se haga cargo del aporte económico, como fue en los casos del Molino Franchino o la casa de las Hermanas Cossettini, que cuentan como antecedentes.

De aprobarse la iniciativa en el Concejo Municipal, la discusión pasaría a la legislatura provincial para que tome rango de ley. En este sentido los ediles Garrappa y Muriel manifestaron "ya nos hemos puesto en contacto tanto con el senador Alcides Calvo como con el diputado Roberto Mirabella que serán quienes tomarán la posta en ambas cámaras. Creemos que tiene buenas posibilidades de prosperar el proyecto dado que tanto el gobernador Lifschitz como el presidente de la Cámara de diputados, Bonfatti, se manifestaron de acuerdo con la propuesta".



¿UNA NUEVA POLEMICA?

Luego de la presentación de Carlos Maina, secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, en el Concejo, defendiendo el proyecto, la oposición quedó algo disconforme. Es que hay un par de puntos que lo hacen dudar acerca del avance efectivo en la ordenanza.

El principal es que ellos saben que hay un empresario rafaelino -que es dueño de terrenos frente a la Plaza 25 de Mayo- que está interesado en el terreno y que está negociando con el dueño para avanzar en un acuerdo entre privados. LA OPINION intentó corroborar el nivel de avance del mismo. Una fuente cercana a García Cullá dijo: "hay un porcentaje alto de acuerdo. Hay que llevarlo a los papeles".

Según Hugo Menossi, concejal del PRO, si esto se daría, "evitaría todo esto de la expropiación: tener que ir a las Cámaras, la valuación, el juicio de expropiación, pagarle a esta persona y ver si está de acuerdo, en fin". Y también hubo una crítica política sobre este tema hacia el Ejecutivo: "lo que nos llama mucho la atención es la incoherencia del Ejecutivo porque el año pasado cuando lo había presentado Lisandro Mársico al proyecto, vinieron funcionarios que nos dijeron si no está el proyecto, no están los fondos. Y ahora no importa el proyecto. Estaría bueno que primero se pongan de acuerdo. Que el Ejecutivo venga con una propuesta concreta y que nos digan 'antes nos equivocamos', porque no parece que de un año para el otro las cosas cambiaron radicalmente".

"Nosotros por un lado mantenemos el canal abierto con la parte privada y por otro lado también necesitamos que el Ejecutivo sea más claro", concluyó. ¿Se viene una nueva polémica?