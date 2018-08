Dovizioso volvió a sonreír en Brno

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) logró su segunda victoria de la temporada imponiéndose en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, este domingo en el circuito de Brno, firmando con el español Jorge Lorenzo un inesperado doblete para su marca. Un triunfo aún más dulce porque la última victoria de Ducati en Brno antes de la de este domingo era la del australiano Casey Stoner en 2007, tercero en el trazado checo tres años más tarde.

"Francamente no me esperaba estar tan rápido hoy. Estoy muy feliz por todo mi equipo", señaló Dovizioso, en la pole por primera vez desde 2016, quien ya había ganado el primer Gran Premio de la temporada, en Catar. Esta victoria permitió a Dovizioso, 32 años, quien disputó su 100º Gran Premio con Ducati, colocarse en la 3ª plaza de la clasificación provisional del Campeonato del mundo de MotoGP, después de la 10ª prueba de las 19 de la temporada.

Con un crono de 41 minutos 7 segundos y 728 milésimas, el italiano superó en 178 milésimas al español Jorge Lorenzo y en 368 milésimas al líder español de la clasificación provisional Marc Márquez (Honda), cuádruple campeón del mundo en la categoría reina. Ausente del Top 5 en las cinco últimas ediciones del Gran Premio de la República Checa, Dovizioso ocupó la cabeza de carrera durante la mayor parte de la prueba, al principio formando tándem con el italiano Valentino Rossi (Yamaha). Durante las últimas vueltas, el ganador libró una apasionante batalla con Lorenzo y Márquez.

La carrera se desarrolló bajo un calor un poco más clemente en relación a otros días y la tan temida lluvia no apareció. Niño mimado de la afición de Brno donde obtuvo en 1996 su primer Gran Premio en 125 cc, Rossi terminó fuera del podio, a 2 segundos y 902 milésimas del ganador. La posición de Márquez al frente de esta edición del Campeonato del mundo se mantiene inquebrantable: con 181 puntos en su cuenta, disfruta ahora de una ventaja de 49 puntos sobre Rossi y de 68 puntos respecto a Dovizioso. A destacar que el piloto español disputó en Brno -donde se impuso en 2013 y 2017- su carrera número 100 en la categoría reina. El español Maverick Viñales (Yamaha) se vio relegado a la cuarta plaza del ránking con 109 puntos, después de no haber completado la primera vuelta de la carrera en Brno, debido a un accidente con el alemán Stefan Bradl (Honda) en la 3ª curva.

En Moto2, el portugués Miguel Oliveira obtuvo sobre su KTM en Brno su segundo éxito de la temporada, para asaltar de este modo la cabeza del Campeonato del mundo, por delante del italiano Francesco Bagnaia (Kalex) y el español Alex Márquez (Kalex). Partiendo desde la pole por primera vez en su carrera, el italiano Luca Marini, hermanastro de Rossi, se clasificó 2º en Brno, rubricando el segundo podio de su carrera, tras la 3ª plaza en Sachsenring.

En Moto3, el italiano Fabio Di Giannantonio se adjudicó la primera victoria de su carrera. Otro italiano, Marco Bezzecchi (KTM), autor del 6º mejor puesto, se situó líder del Campeonato del mundo en detrimento del español Jorge Martín (Honda), ausente en Brno debido a una fractura de la mano izquierda sufrida este viernes durante la primera manga de entrenamientos libres. Según los organizadores, 187.000 espectadores se dieron cita desde este viernes en el circuito de Brno, de ellos 84.000 asistieron a las carreras de este domingo. La próxima prueba se celebrará dentro de una semana, en Austria.