Buena remontada de Canapino

Terminó la primera experiencia en el Stock Car de Brasil para Agustín Canapino. Con el Chevrolet Cruze del equipo Cimed Chevrolet, el piloto argentino llegó 12º en La Carrera del Millón que se desarrolló en el autódromo internacional de Goiânia.

Después de clasificar 29º por problemas en los frenos, Canapino comenzó la competencia con el claro objetivo de avanzar y también disfrutar de su competencia debut en el automovilismo brasileño. La competencia más importante del calendario de Stock Car se disputó a 40 minutos más una vuelta y durante todo su desarrollo tuvo mucha fricción. Lamentablemente, en el auto de Agustín primero se trabó un neumático en la parada en boxes y luego no funcionó el botón de push to pass, alternativa que lo condicionó. De todos modos, pudo avanzar y así llegar en el puesto 12º en la prueba que ganó Rubens Barrichello. “En el cambio de neumáticos se trabó uno y quedé último, lejos, después recuperamos pero no funcionó el botón de push to pass. A pesar de todo eso pude terminar 12, con el auto sano, y haciendo lindas batallas con otros pilotos”, destacó Canapino. “Me divertí y sobreviví a una carrera caótica, con muchos toques y fricción. Me voy contento con la experiencia, no fueron los resultados que me hubiesen gustado, pero así son las carreras. Le agradezco muchísimo a Carlos Zarlenga y todo GM Mercosur por la posibilidad de vivir esta experiencia”, culminó.