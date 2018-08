López va al Concejo por cascos para motos

El Concejo Municipal recibirá hoy a partir de las 8 al Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, luego de una semana de disputas y visiones diferentes sobre si el Ejecutivo debe entregar cascos de forma gratuita a los chicos que saquen su primera licencia de conducir para motos y si, en tal caso, es necesaria una ordenanza para hacer algo que podrían realizar sin la necesidad de que el Concejo lo apruebe. Tal como pasara con el programa "Con casco cargás" o con el registro de lavacoches.

El jueves pasado se iba a tratar el tema en la sesión ordinaria. Pero luego de que se frustrara el encuentro -que finalmente, se concretará hoy- se decidió el pase a comisión y postergar el debate, casi con seguridad, para este 9 de agosto.

Consultado sobre la gratuidad de la norma, López fue contundente: "es lo mismo que discutir la entrega de preservativos para combatir el HIV, o la de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados o la revacunación contra el sarampión. Es una discusión sanitaria que la quieren llevar a términos económicos, que desde un punto de vista sanitario ya es una discusión saldada".

¿Por qué una ordenanza y no hacerlo directamente como un programa del Ejecutivo? "Estas son políticas públicas de Estado, de largo plazo. Por eso va como ordenanza: para que perdure en el tiempo, más allá de quienes gobiernen. Lo podemos hacer como programa: yo voy a defender esta medida con las herramientas administrativas que tengamos", contestó.



"SUSPICACIA POLITICA"

Uno de los que mostraron sus dudas sobre la conveniencia de la aprobación de una ordenanza que vaya en este sentido fue Hugo Menossi. En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) indicó: "la gente que usa casco es la gente que va a sacar el carnet. La gente que anda sin carnet, no usa casco", indicó y agregó: "lo que ponemos un poco en discusión es cuál es el fundamento técnico por el cual vamos a pedir que esto sea una ordenanza por tiempo indefinido, cuando el Municipio ya lo puede hacer y si vamos al caso, el casco ya es obligatorio porque hemos adherido a la Ley Nacional de Tránsito".

El edil del PRO hizo una encuesta en sus tres perfiles de Facebook sobre el tema. Hasta el viernes tenía unos 1800 votos: 59% a favor y 41% en contra de la ordenanza. "Estos últimos eran los que más fundamentaban su posición: decían que con uno o dos tanques de moto se podría comprar un casco, o por qué se lo regalarían a alguien que tiene dinero suficiente como para poder comprárselo".

Menossi también indicó que podrían aparecer algunas sugerencias para encontrar un camino intermedio. Por ejemplo, poner un plazo de duración del programa (tal cual como propondrían con la nueva ordenanza para la retención de motos ante conductores sin cascos) o bien, que se entregue de manera gratuita, pero que si en un control a quien le regalaron el casco conducía sin el elemento de seguridad, se lo cobrarían con la multa.

Pero el edil también habló de alguna "suspicacia política" a la hora de enviar esta clase de proyectos al Concejo Municipal: "escuchamos a menudo que cuando hablamos con la gente, nos dicen que tal decisión se tomó por responsabilidad nuestra. Cuando le aclaramos que nosotros no estamos capacitados para hacer eso, nos dicen que 'a mí me dijeron eso'. Entonces, cuando lleguen a una casa que esté dentro del 59% a favor de la medida, van a decir que las buenas ideas se les ocurren a ellos. Y cuando lleguen a los del 41%, dicen que la responsabilidad es nuestra".

"La verdad no encuentro la necesidad de hacer una organza para esto. Sí, de hecho, el Intendente tiene la facultad de poder hacerlo. Entonces, que regale los cascos y que se lleve lo bueno y lo malo de esta medida".