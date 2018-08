Borgnino, uno que se queda Deportes 06 de agosto de 2018 Por Martin Ferrero De los futbolistas que regresaron a la “Crema” tras sus préstamos en diferentes clubes, por el momento, el único que parece que volverá a vestir la celeste y blanca es Marco Borgnino. El delantero habló sobre su decisión de quedarse, sus deseos y de un plantel súper joven pero que se conocen muchísimo.

FOTO M. FERRERO MARCO BORGNINO. / “Los chicos podemos aportar bastante, nos conocemos mucho y eso es positivo”.

Tras pasar los últimos 12 meses en Estudiantes de La Plata, donde no pudo lograr la continuidad deseada por diferentes lesiones, Marco Borgnino regresó a Atlético de Rafaela y si bien todo parecía encaminado a que el juvenil surgido en la cantera de la “Crema” continúe a préstamo en un club de la Superliga, volverá a vestir la celeste y blanca para jugar por primera vez el torneo de la B Nacional.

“Ya se lo comuniqué a Lito y le confirmé que me quedo”, apuntó Borgnino (20 años). Y agregó: “ Estaba esperando a ver si salía alguna posibilidad concreta de Primera División, hubo varias de clubes del interior pero preferí quedarme acá en Rafaela, agarrar continuidad y apostar por esta posibilidad”.

Y en todo esto hay algo que es vital: “Los técnicos me conocen, saben lo que puedo dar y eso también ayuda cuando uno toma la decisión de quedarse. Está bueno que el técnico te dé confianza, es lo más importante para el jugador, que manifieste que a uno lo van a tener en cuenta te motiva, pone las expectativas altas de poder jugar y ayuda a la hora de decidir quedarse en Atlético”.

Claro, Víctor Bottaniz y Juan Pablo Amadío durante años trabajando en Inferiores y Reserva, hoy al mando del plantel profesional conocen no sólo a Marco, sino también a la mayoría de los futbolistas.

“Sabía que había varios chicos del semestre pasado pero ahora cuando volví y me sumé al grupo me encontré con un plantel que nunca me había pasado, somos todos chicos, prácticamente de la misma edad y llegaron los refuerzos de más experiencia que siempre hacen falta en todo plantel de fútbol, gente que sepa mantener la cabeza de grupo bien firme y dónde estar parado”, manifestó Borgnino.

En relación a lo que esta juventud le puede beneficiar a la “Crema”, Marco señaló: “Los chicos podemos aportar bastante y dentro de todo nos conocemos, jugamos muchos partidos juntos en Reserva, en Inferiores, por ese lado es positivo, tenemos que seguir metiéndole todos juntos para el mismo lado y ayudar a los más grandes para que el proceso sea de la mejor manera”.

Será su primera vez en la BN y sobre el torneo que espera Borgnino contó: “Lo estuve hablando con los chicos, el torneo de la B te depara un muy buen estado físico, lo futbolístico ayuda también pero cambia a lo que es una Primera, es muy físico y los más chicos podemos aportar mucho y complementándonos con los más grandes pueden salir cosas interesantes”.

En los trabajos tácticos y futbolísticos de la semana pasada el DT lo colocó como volante por la izquierda o media punta. En función a lo que Bottaniz pretende del futbolista y su posición, Borgnino declaró: “Con Lito sobre la posición mía dentro de la cancha todavía no hablé, él me conoce, sabe dónde puedo jugar, lo mismo que el Pelado Amadío a quien tuve en Inferiores y Reserva. Muchos partidos en Reserva Lito me ponía como volante por izquierda, lo hacía siempre ahí. Con Amadío en Inferiores siempre de media punta con un delantero. Son las dos posiciones que hasta el momento me probaron en las prácticas. También en Estudiantes me tocó jugar de interno con una línea de tres en el medio, por el sector izquierdo y la verdad que me sentí muy cómodo, desde ese lado yo también puedo aportar. Saben que tienen varias opciones dentro de la cancha”.