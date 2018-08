Ferro y Florida volvieron a ganar y siguen arriba, partidazo en el Coloso Deportes 06 de agosto de 2018 Redacción Por Los de barrio Los Nogales superaron por la mínima a Brown con gol del debutante Miguel Monay, de penal, mientras que la “Flora” le ganó a Ben Hur y así siguen siendo los punteros del Clausura de Primera A. El 9 y Libertad terminaron 4 a 4 en un partidazo. Ganó Sportivo!

FOTO M. LIOTTA EN EL COLOSO. / El “León” y los “Tigres” protagonizaron un partidazo que terminó 4 a 4.

La extraordinaria tarde de domingo sirvió para darle un marco aún más estupendo al cierre del capítulo cuatro del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En barrio Los Nogales Ferrocarril del Estado le ganó 1-0 a Brown de San Vicente, con tanto de su debutante Miguel Monay de penal, y de esta manera se mantiene como puntero junto a Florida de Clucellas, que ayer venció a Ben Hur 2-1 y también sigue firme en la cima.

En el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y Libertad protagonizaron un partidazo que terminó igualado 4-4.

El que ganó y lo celebró a lo grande fue Sportivo Norte, que superó al Deportivo Tacural y respira en los promedios. Otro que sumó tres puntos valiosos en su lucha por la permanencia fue el Deportivo Ramona, que le ganó a Atlético de Rafaela por 2-0 a domicilio.

El “Cervecero” se trajo un punto de su visita a Argentino de Humberto.



La próxima fecha (5ª): Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado, Peñarol vs. Florida de Clucellas, Argentino Quilmes vs. Unión, Deportivo Tacural vs. Argentino de Humberto, Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte, Deportivo Libertad vs. Atlético de Rafaela, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio.



Todo lo ocurrido en la tarde de ayer:



Ferrocarril del Estado 1 vs Brown de San Vicente 0

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Víctor Colman.

Reserva: 0-0

Gol: ST 23m de penal, Miguel Monay (F).



9 de Julio 4 vs. Dep. Libertad 4

Cancha: Estadio Germán Soltermam.

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 0-0

Goles: PT 15m y 22m Nahuel Vera (L), 25m José Muñóz (9). ST 25m Nahuel Vera (L), 30m Damián Maciel (9), 34m Cristian Sánchez (L), 40m José Muñóz (9), 44m Marcos Valsagna (9).



Atlético de Rafaela 0 vs Deportivo Ramona 2

Cancha: Predio ‘Tito’ Bartomioli.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 2-0

Goles: PT 17m de penal Rolando Domingorena (DR), ST 25m Misael Grimaldi (DR).



Sportivo Norte 1 vs Deportivo Tacural 0

Cancha: Sportivo Norte.

Arbitro: Roberto Franco.

Reserva: 1-2

Gol: ST 30m Dacci e/c (SN).



Argentino de Humberto 0 vs Argentino Quilmes 0

Cancha: Argentino de Humberto.

Arbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 0-0

Goles: No hubo.



Florida de Clucellas 2 vs Ben Hur 1

Cancha: Florida de Clucellas.

Arbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 5-3

Goles: PT 11m Maximiliano Gilli (F), ST 13m José Escalada (BH), 36m de penal Hernán Dobler (F).

Incidencia: PT 23m Kummer (BH) marró un penal.