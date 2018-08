Aldao lidera en la Norte y punta compartida en la Sur Deportes 06 de agosto de 2018 Redacción Por El ‘Depor’ se impuso ante Vila a domicilio y es el único líder en la Zona Norte. El clásico de San Cristóbal fue para Independiente. En la Sur, continúan en lo más alto Atlético María Juana, que empató en el clásico, y La Hidráulica.

El Deportivo Aldao le ganó a Vila 4-1 como visitante y así se quedó con la cima en soledad ya que Roca quedó libre. En la Sur, el clásico de María Juana terminó igualado pero Atlético se mantiene junto a La Hidráulica en lo más alto ya que los de Frontera también igualaron y ninguno de los que podía superarlos pudo ganar.

A continuación todo lo sucedido ayer, lo que se viene y las posiciones:



Zona Norte



Indep. Ataliva 3 vs. Moreno 0

Cancha: Independiente Ataliva.

Arbitro: Gustavo Vigistain.

Reserva: 2-1

Goles: PT 5m y ST 5m Francisco Portela (IA), ST 40m Daniel Coronel (IA).



Indep. San Cristóbal 2 vs. Unidad Sancristobalense 0

Cancha: Independiente San Cristóbal.

Arbitro: Enrique Calderón

Reserva: 2-1

Goles: PT 30m Díaz (ISC) y ST 25m Mercado (ISC)



Arg. Vila 1 vs. Dep. Aldao 4

Cancha: Argentino Vila.

Arbitro: Claudio González

Reserva: 0-1

Goles: PT 5m Mariano Cavalero (A), PT 10m Agustín Dogliani (V), ST 2m, 12m Ulises Bonafede (A), ST 25m Gonzalo Charra (A).



Tiro Federal 3 vs. Dep. Bella Italia 3

Cancha: Tiro Federal.

Arbitro: Matías Retamoso

Reserva: 1-1

Goles: PT 10m Leandro Sánchez (TF), 10m Javier Olmos (BI), 45m de penal Vaca (BI), ST 30m Mariano Pfaffen (TF), 45m Ignacio Haberkon (BI), 48m Germán Acosta (TF).

Incidencia: Expulsado: ST 50m Amílcar Albarracín (BI).



Las Posiciones: Dep. Aldao 9, puntos; Sp. Roca 6; Indep. San Cristóbal 6; Dep. Bella Italia 4; Unidad Sancristobalense 3; Indep. Ataliva 3; Tiro Federal 2; Arg. Vila 1; Moreno 0.



Próxima fecha (4ª): Dep. Aldao vs. Tiro Federal, Unidad Sancristobalense vs. Arg. Vila, Moreno de Lehmann vs. Independiente San Cristóbal, Sp. Roca vs. Independiente Ataliva. Libre: Dep. Bella Italia.



Zona Sur



Zenón Pereyra FBC 2 vs. Dep. Josefina 1

Cancha: Zenón Pereyra.

Arbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 2-0

Goles: ST 13m Piombo (J), 37m Andrés Oliva (ZP), 48m Capella (ZP)



Sp. Libertad EC 1 vs. La Hidráulica 1

Cancha: Sportivo Libertad E.C.

Arbitro: Darío Suárez

Reserva: 0-3

Goles: PT 20m Ezequiel Lescano (LH), 30m Joel Fusta (SL).



Atlético (MJ) 1 vs. Talleres (MJ) 1

Cancha: Atlético María Juana.

Arbitro: Guillermo Tartaglia

Reserva: 1-0

Goles: PT 20m Fernando Valinotti (TMJ), 37m Juan Ayala (AMJ).



Sp. Santa Clara 1 vs. Bochófilo Bochazo 0

Cancha: Santa Clara.

Arbitro: Gonzalo Hidalgo

Reserva: 3-0

Gol: PT 31m Rodrigo Finetti (SC)



San Martín 2 vs. Atl. Esmeralda 2

Cancha: San Martín de Angélica.

Arbitro: Sergio Romero

Reserva: 1-0

Goles: PT 4m Alexandro Boasso (AE), ST 2m de penal y 21m de penal Germán Vannay (SM), 41m Germán Bournissent (AE).

Incidencia: Expulsado ST 20m Fraschina (AE).



Las Posiciones: Atlético (MJ) 7, puntos; La Hidráulica 7; Sp. Santa Clara 6; Talleres (MJ) 5; Libertad E.C. 5; San Martín 4; Zenón Pereyra 3; Dep. Josefina 1; Bochazo 0; Esmeralda 0.



Próxima fecha (4ª): Dep. Josefina vs. Atlético Esmeralda, Bochófilo Bochazo vs. San Martín de Angélica, Talleres (MJ) vs. Sp. Santa Clara, La Hidráulica vs. Atlético (MJ), Zenón Pereyra vs. Libertad E.C.