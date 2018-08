El Definición metió segunda Deportes 06 de agosto de 2018 Redacción Por PRIMERA C

En la jornada de ayer el torneo Definición de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su segunda fecha. En San Antonio el juego entre Belgrano y Sportivo Aureliense fue suspendido antes de comenzar el mismo. El árbitro fue Javier Simoncini. En Reserva igualaron 1-1.

En los otros dos cotejos se dieron los siguientes resultados: Juv. Unida 0 vs. San Isidro 2, Dep. Susana 3 vs. Def. Frontera 3.



La próxima fecha (3ª): San Isidro de Egusquiza vs. Dep. Susana, Defensores de Frontera vs. Belgrano de San Antonio, Sp. Aureliense vs. Juventud Unida de Villa San José.



Las Posiciones: Def. Frontera 4, Dep. Susana 4; San Isidro 3; Belgrano 1; Juventud Unida 1; Sp Aureliense 0.