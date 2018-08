En Juveniles, CRAR recibió a Cha Roga Deportes 06 de agosto de 2018 Redacción Por El elenco rafaelino se impuso en tres de los cuatro encuentros disputados en una nueva fecha del Torneo Dos Orillas.

FOTO PRENSA CRAR EN RAFAELA. / El "Verde" enfrentó al elenco de Santo Tomé.

El torneo de Juveniles Dos Orillas puso en juego su novena fecha y CRAR recibió la visita de Cha Roga. El elenco rafaelino se impuso en tres de los cuatro encuentros disputados en la tarde del sábado.

La M-15 del “Verde” ganó 26 a 5 con tries de Ignacio Sapino, dos de Mateo Ferrero y otro de Facundo Ledesma; mientras que Julián Vasquez aportó tres conversiones.

En M-16, CRAR se impuso por 20-8 con tries de Augusto Zimmermann, José Francone y Santiago Volken, más una conversión de Martín Salari y un penal de Martín Bocco.

La otra victoria llegó en manos del M-19 que le ganó al conjunto de Santo Tomé 38 a 12. Fueron seis tries, apoyados por: Santiago Gutman, Cristian Páez, Juan Ignacio Coyne, Andrés Passerini, Benjamín Acosta y Ignacio Bogado. El propio Bogado también sumó tres conversiones y la restante fue de Tomás De La Riva.

Por su parte el M-17 cayó por 52-17. Los tantos del conjunto rafaelino fueron aportados por los tries de Francisco Fuglini, Alan Serrano y Juan Ghizzoni. El Apertura, Homero Corach anotó una conversión.

El próximo sábado 11 de agosto se jugará la fecha 10 y CRAR estará visitando a Querandí Rugby Club, luego se cerrará la primera fase del certamen en Paraná con Tilcara.