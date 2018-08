Paro del 8: asamblea en el SEOM

En la jornada de hoy se realizará una reunión de delegados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales en donde se analizará cómo se implementará el paro provincial de la FESTRAM del próximo miércoles.

Darío Cocco, Secretario General del SEOM, recordó los motivos de la medida de fuerza: "pedimos la reincorporación inmediata de estos 7 trabajadores en la localidad de Fray Luis Bertrán. En el caso de no lograrlo, se ha determinado por decisión en Asamblea de Secretarios Generales un paro provincial para el próximo miércoles 8 de agosto", dijo y agregó: "hemos presentado una medida cautelar ante la Justicia, pero el Intendente no lo acató. Solo se necesita la voluntad política para reincorporar a estas 5 compañeras y 2 compañeros. No ha cumplimentado con ninguna legislación vigente para echarlo. Hasta que eso no ocurra, el paro está firme".