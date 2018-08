Del Potro sigue cuarto

El argentino Juan Martín Del Potro perdió en la madrugada de este domingo ante el italiano Fabio Fognini la Final del Abierto de Tenis de Los Cabos (noroeste de México) en dos sets con parciales de 6-4 y 6-2 por lo cual continuará en el cuarto lugar del ránking. Fognini, segundo en la siembra, se impuso a Del Potro, máximo favorito del torneo y cuarto clasificado del ranking mundial de la ATP, en una hora con 19 minutos y 51 segundos. Del Potro, que no había perdido ni un solo set a lo largo del torneo, no mostró la potencia que caracteriza a su servicio ni la precisión de su drive, y sucumbió ante Fognini, quien jugó tranquilo y desplegó un juego de más estrategia y talento. "Sos un justo ganador, jugaste mejor que yo, he tenido mejores días y lo aprovechaste. Te felicito", le dijo Del Potro a Fognini en la ceremonia de premiación. "Menos mal que no jugó bien, porque él era el favorito", respondió el campeón europeo. El italiano, número 15 en el ranking mundial de la ATP, ganó su tercer título en lo que va del año -antes se coronó en Sao Paulo y Bastad- y el octavo de su trayectoria. Fognini se convirtió en el campeón de la tercera edición del torneo de Los Cabos. En 2016 ganó el croata Ivo Karlovic y en 2017 el estadounidense Sam Querrey. El Abierto de Los Cabos es un torneo categoría ATP 250 que se juega en cancha dura y reparte 800.000 dólares en premios.



ZVEREV DEFENDIO EL TITULO

El número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, ganó este domingo su segundo título consecutivo en el Abierto de Washington, al derrotar al adolescente australiano Alex De Minaur con parciales de 6-2, 6- 4. El alemán, de 21 años y primer favorito, resolvió el partido en apenas una hora y 15 minutos para su noveno título ATP de su carrera. También fue el tercero del año después de Munich y Madrid, en uno de los eventos que sirven como preparación en cancha dura del US Open (Grand Slam). Zverev se unió a una lista de campeones consecutivos de Washington que incluyen a los estadounidenses Andre Agassi y Michael Chang y al argentino Juan Martin del Potro, el doble ganador anterior más reciente desde 2008-09. En tanto, fue la segunda final en su carrera en la ATP para De Minaur, número 72 del ránking, un joven de 19 años de Sydney que perdió el partido por el título de su ciudad natal contra Daniil Medvedev en enero. Nunca las edades combinadas habían sido tan bajas desde que el español Rafael Nadal (con 20 años) venció al serbio Novak Djokovic (19) hace 11 años en el Indian Wells (California). También, desde que Harold Solomon venció a Guillermo Vilas en 1974, los jugadores con 21 años o menos que se habían enfrentado en una final de Washington. Por su parte, De Minaur no pudo convertirse en el campeón más joven de la ATP desde Zverev en San Petersburgo en 2016.