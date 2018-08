Schwartzman debuta en Toronto

Desde su muy buena participación en Roland Garros, donde llegó hasta los cuartos de final (perdió contra Rafael Nadal), que Diego Schwartzman (12º) no encuentra resultados en el circuito. Acumula cuatro derrotas y en tres victorias, torneos en los que no avanzó más allá de la tercera vuelta. En el Masters 1000 de Toronto espera quebrar la racha. Este lunes, cerca de las 20 de nuestro país (televisa ESPN), el Peque tendrá un cruce difícil en el cemento canadiense: lo espera el inglés Kyle Edmund (18º), especialista en la superficie. Será el primer enfrentamiento entre ambos. En la pasada edición de la Rogers Cup, disputada en Montreal, Diego llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cedió vs. Robin Haase. Antes había superado a Reilly Opelka, Dominic Thiem y Jared Donaldson. El año pasado, en Canadá, el Peque ganó tres partidos. En tanto, entre los partidos del día se destaca el cruce Milos Raonic (30º)-David Goffin (11º). Además: Pablo Carreño Busta (13º)-Yoshihito Nishioka (247º) y Jack Sock (14º)-Daniil Medvedev (63º).