El senador nacional, Omar Perotti, ingresará un proyecto de su autoría con el que buscará "darle marco jurídico al Protocolo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece cuáles son las causales para el aborto no punible", según confiaron a este Diario desde el entorno del legislador.

Al presentar una iniciativa propia, el ex intendente de Rafaela desliza que no está convencido del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados ni tampoco por las modificaciones propuestas por algunos senadores. "Desde hace rato que en el Senado se tiene la certeza de que el aborto legal no va a prosperar. Por eso el senador Perotti no quiere quedarse con eso de que se vota en negativo y nada más sino que con su proyecto buscará una instancia intermedia que básicamente se sustenta en despenalizar a la mujer que se somete a un aborto", añadió la fuente consultada.

A principios de 2012, la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, sean normales o insanas, pueden practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, al tiempo que también estará exento de castigo el médico que efectúe la intervención. El histórico fallo se registró en el marco de una causa originada en Chubut que liberó de sanciones a una adolescente de 15 años que se sometió a un aborto tras ser abusada por su padrastro.

Perotti ya hizo circular en los últimos días el borrador de su iniciativa entre otros senadores. "El proyecto tal como viene de Diputados no es una opción. El fallo de la Corte es una invitación a que las provincias definan un Protocolo. Y tener una ley es mejor aún porque da un marco legal sobre el cual se pueden apoyar las provincias", añadieron desde el entorno del legislador. "Despenalizar a la mujer sería un avance intermedio", insistieron.