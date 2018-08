Se completa la cuarta

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol estará cerrando hoy su cuarto capítulo que se abrió con el adelanto disputado el jueves en Sunchales y el triunfo de Peñarol ante Unión.

Habrá cuatro partidos en nuestra ciudad, mientras que Argentino Quilmes se presentará en Humberto y Ben Hur lo hará en Clucellas.

Con la victoria 3-1 de “Peña” el elenco de Hugo Togni se subió a la cima del torneo, pero hoy Ferro y Florida tendrán la chance de recuperar su liderazgo. Los de barrio Los Nogales, que tendrán el debut de Miguel Monay, estarán recibiendo a Brown de San Vicente mientras que la “Flora” chocará de local con la “BH”, que también tiene chances de quedar como líder si gana y se dan una serie de resultados.

Los partidos de este domingo (Reserva 14 hs. y Primera 15.30 hs.): Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente (Víctor Colman), 9 de Julio vs. Dep. Libertad (Sebastián Garetto), Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona (Ariel Gorlino), Sportivo Norte vs Deportivo Tacural (Roberto Franco), Argentino de Humberto vs Argentino Quilmes (Guillermo Vacarone), Florida de Clucellas vs Ben Hur (Franco Ceballos).





PRIMERA B. Este domingo se jugará la tercera fecha del Clausura, con los siguientes cruces desde las 15.30hs (Reserva 14hs): Zona Norte: Indep. Ataliva vs. Moreno (Gustavo Vigistain), Indep. San Cristóbal vs. Unidad Sancristobalense (Enrique Calderón), Arg. Vila vs. Dep. Aldao (Claudio González), Tiro Federal vs. Dep. Bella Italia (Matías Retamoso). Zona Sur: Zenón Pereyra FBC vs. Dep. Josefina (Rodrigo Pérez), Sp. Libertad EC vs. La Hidráulica (Darío Suárez), Atl. María Juana vs. Talleres MJ (Guillermo Tartaglia), Sp. Santa Clara vs. Bochófilo Bochazo (Gonzalo Hidalgo), San Martín vs. Atl. Esmeralda (Sergio Romero).



Las Posiciones: Zona Norte: Sp. Roca 6, puntos; Dep. Aldao 6; Indep. San Cristóbal 3; Dep. Bella Italia 3; Unidad Sancristobalense 3; Tiro Federal 1; Arg. Vila 1; Moreno 0; Indep. Ataliva 0. Zona Sur: Atlético (MJ) 6, puntos; La Hidráulica 6; Talleres (MJ) 4; Libertad E.C. 4; San Martín 4; Sp. Santa Clara 3; Dep. Josefina 1; Bochazo 0; Esmeralda 0; Zenón Pereyra 0.



PRIMERA C. El torneo Definición pondrá en disputa en la jornada de hoy su segundo capítulo en el cual se darán los siguientes cruces, desde las 16hs en Primera: Juv. Unida vs. San Isidro (Leandro Aragno), Belgrano vs. Sp. Aureliense (Javier Simoncini), Dep. Susana vs. Def. Frontera (Angelo Trucco).