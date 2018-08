Horror Policiales 05 de agosto de 2018 Redacción Por EN TUCUMAN

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 5 (NA). - Un hombre de 35 años mató a tiros a su ex esposa y a su cuñada, y luego se suicidó de la misma forma en un barrio del sur de la capital de la provincia de Tucumán.

El hombre, que fue identificado como Daniel Pacheco, además de cometer el doble crimen, hirió a la madre de ambas víctimas en un hecho ocurrido este viernes por la noche, alrededor de las 22:00, en el barrio Las Piedritas, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Según trascendió, todo comenzó cuando una de las víctimas, Pamela Díaz, de 23 años, fue acompañada por su madre y su hermana a la casa de su ex pareja para reclamarle la tenencia de sus hijos.

Al parecer, y según publicó la prensa local, la mujer había abandonado la vivienda hace un tiempo atrás porque se fue a vivir a otra provincia y sus hijos quedaron con el padre.

Tras una discusión que se habría producido entre Díaz y el agresor, este sacó un arma de fuego y mató a su ex, luego la hermana de la mujer, de nombre Romina, de 29, quiso intervenir y también resultó herida de un disparo en el tórax, de acuerdo con la información brindada por el sitio del diario La Gaceta.