Domingo con dos partidos

Argentinos Juniors y Defensa y Justicia se enfrentarán hoy en el estadio de Arsenal de Sarandí en un partido válido por los 16avos de Final de la Copa Argentina en el cual buscarán un triunfo para pasar a la siguiente fase del certamen. El encuentro se jugará a las 19.10 en el estadio Julio Humberto Grondona, será controlado por el árbitro rafaelino Silvio Trucco, irá televisado por TyC Sports y el ganador se medirá en la próxima instancia al vencedor del partido entre Deportivo Maipú y Temperley.



NEWELL'S CON DEFENSORES UNIDOS

Newell´s buscará hoy imponerse frente al sorprendente Defensores Unidos de Zárate en un partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y el ganador se medirá ante Atlético Tucumán (que el viernes a la noche se impuso a Huracán 2 a 0, con goles de Bianchi y Leandro Díaz) en la próxima instancia.

El encuentro se llevará a cabo a las 17.05 en el estadio Eva Perón (Sarmiento de Junín), contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado por TyC Sports. Newell´s viene de vencer a Deportivo Rincón de Neuquén en la fase anterior de la Copa Argentina.

El entrenador Omar De Felippe no podrá contar para este partido con los los lesionados Leandro Grimi y Facundo Nadalín. En tanto, el técnico aún no definió si serán de la partida o no alguno de los últimos refuerzos que llegaron al Parque, como los defensores Iván Piris, Teodoro Paredes y Mariano Bíttolo.



RIVER GOLEO A MORON

River vapuleó al Deportivo Morón por 8 a 1 en un encuentro amistoso que jugaron este sábado en el predio del club de Núñez en la localidad bonaerense de Ezeiza con dobletes de Rafael Santos Borré y Rodrigo Mora.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo contó con las presencias de Franco Armani, Juan Fernando Quintero y Enzo Pérez, los tres futbolistas que participaron del pasado Mundial de Rusia 2018. En la primera parte, River se impuso por 4 a 0 con goles de Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, Rodrigo Mora y Nicolás De La Cruz. El equipo que dispuso Gallardo formó con: Franco Armani; Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Luciano Lollo, Nahuel Gallardo; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora y Rafael Santos Borré. Mientras tanto en la segunda etapa ingresaron Jorge MOreira por Nahuel Gallardo y Germán Lux por Armani y los otros cuatro tantos los marcaron Enzo Pérez, Santos Borré, Camilo Mayada y Mora.