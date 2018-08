Melisa Gretter, una vez más elogiada en FIBA

“¿Es Gretter la llave del éxito para Argentina?”. Con este título como pregunta el sitio de FIBA publicó una entrevista con Melisa Gretter, empezando a transitar el camino que desembocará en el próximo Mundial Femenino de mayores en España. La rafaelina, que actualmente está disputando las instancias decisivas de la Liga Nacional Femenina con Unión Florida, hace pocos días regresó con el equipo nacional de una gira preparatoria por China.

“Cuando Argentina regrese a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA por primera vez desde 2010, la talentosa ‘playmaker’ Melissa Gretter puede ser la llave hacia el éxito. Considerada una de las bases más talentosas y capaces fuera de la WNBA, el evento de Tenerife constituye una enorme oportunidad para Gretter, que puede volver a poner a su país en el centro del radar del baloncesto femenino”, expresa la nota en sus primeros tramos.

Los párrafos más salientes a continuación: “La jugadora natural de Rafaela, ya con 25 años de edad, aún no ha jugado con su selección en unos Juegos Olímpicos o en una Copa del Mundo de Baloncesto Femenino.

Parece ayer cuando Gretter se lucía en eventos U19 y U17 y buscaba un modelo a seguir. Hoy, pocos años después, ella es el modelo a seguir. Por este motivo, el éxito en las Islas Canarias es tan importante. Argentina quiere dejar su huella, crear ‘momentum’ e inspirar a la próxima generación de jugadoras (muchos fans han apuntado ya los nombres de Florencia Chagas y Sofía Acevedo, que completaron una gran Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBAU17).

“La realidad es que el baloncesto femenino no ha dejado de crecer en Argentina estos últimos años y deseamos que nuestra actuación en este torneo sea una inspiración para todas las chicas”, aseguró Gretter.

“No importa de dónde sean ni la edad que tengan, hay chicas que están uniéndose a este precioso deporte y queremos que esta tendencia siga creciendo un poco más cada año”.

Argentina jugará ante Australia, Nigeria y Turquía cuando la acción comience el próximo mes y Gretter está contando los días que quedan para el debut. “Por suerte, tengo la oportunidad de disputar mi primera Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA representando a mi país, y eso me hace muy feliz”, confirmó la jugadora.

Bajo la atenta mirada del seleccionador Cristian Santader, los seguidores argentinos pueden esperar una nueva gran actuación de Gretter. Para todos aquellos que no han disfrutado aún de su juego, la jugadora está concentrada en traer la mejor versión de su juego a Tenerife, aceptando que debe seguir trabajando y evolucionando su juego.

“Los que no me hayan visto jugar, verán que tengo una gran intensidad y que deseo aportar cosas al equipo”, reveló la estrella argentina. “Me gusta ayudar a mis compañeras y buscar siempre a la jugadora que pueda tirar más cómoda”. “Lo que más me gusta del deporte es que me ayuda a pasar los días. Siempre hay algo nuevo que aprender para enriquecer tu juego. Este deporte te enseña que con esfuerzo y dedicación, hay cosas que pueden pasar”.



AMBICIONES EUROPEAS

Sus ambiciones de ser unas de las referentes en su equipo coinciden con sus expectativas en el baloncesto de clubes. Gretter no ha salido de Sudamérica en los últimos años, pero cuando ponga sus pies en tierra española, puede que su deseo de jugar en Europa algún día vuelva a renacer. “Pese a que he jugado las dos últimas temporadas en Brasil y me encuentro muy cómoda, no descarto la idea de jugar de nuevo en Europa”, confirmó.

“El nivel es muy alto y me gustaría volver a formar parte de un equipo que dispute la Euroleague Women. Así podré seguir creciendo y disfrutar de nuevas experiencias”.

“Fuera de la pista, cuando no estoy en plena competición, me gusta disfrutar de mi familia porque paso mucho tiempo lejos de ellos”, destacó Gretter. “También saco tiempo para reunirme con amigos para beber mate o escuchar música”.

“Obviamente estaba viendo el Mundial de fútbol, siempre animando a nuestro equipo nacional. Esperaba que lo hicieran lo mejor posible, pero aunque no ha sido así, estoy orgullosa de ellos porque nos representan y dan todo por los colores nacionales”, culminó Meli en la nota del sitio web FIBA.