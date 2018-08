Van por la clasificación

La selección argentina U18 de basquet femenino irá este domingo -a partir de las 22.30- por la clasificación al Mundial U19 del año próximo, cuando enfrente al seleccionado mexicano en uno de los partidos de cuartos de final que se disputan en el pabellón Juan de la Barrera del Distrito Federal.

Las dirigidas por Leonardo Costa, entre ellas Candela Gentinetta y Lucía Operto (jugadoras de Ben Hur de nuestra ciudad) terminaron con marca de 2-1 en el segmento “A” de la fase de grupos. Del otro lado, y tras su derrota con Canadá (65-54), el local México culminó tercero y será su rival de cuartos. Las mexicanas también habían perdido con Colombia.

Cabe recordar que con el cambio de formato, ahora todos los equipos avanzan a playoff, y en ese primer cruce es cuando se resuelven los boletos al Mundial. Las restantes llaves de cuartos serán: Estados Unidos vs El Salvador; Chile vs Canadá y Puerto Rico vs Colombia.