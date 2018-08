Díaz, otra vez contundente

FOTO LA OPINION INVICTO. Díaz no dejó dudas en el ring y sumó su segundo triunfo como local.

Gabriel Omar “El Loco” Díaz (69,750) volvió a hacerse fuerte en casa. En la noche del viernes, ante un interesante marco en el Elías David de Argentino Quilmes, el púgil rafaelino venció por puntos en decisión unánime al pampeano Alvaro Arambire (67,600, 27 años, 2 triunfos, 2 derrotas, 2 empates) tras 4 asaltos de 3x1 en la categoría supermediano para extender su invicto y acumular ahora 3 triunfos en 3 presentaciones en el profesionalismo. El pupilo de Rubén Giménez, de 21 años y representante del Gimnasio MosquiBox de nuestra ciudad se impuso de principio a fin, donde se defendió de manera sólida e impactó los mejores golpes ante un rival que estuvo al borde del KO en varios pasajes. El crédito local atacó constantemente al visitante desde el inicio del combate, donde lo arrinconó un par de veces pese a que este último n o se resignaba. En el comienzo del tercer asalto, Díaz casi lo gana antes del límite, ya que lo mandó a la lona a Arambire con un puñetazo certero. Posteriormente, al rafaelino se le descontó un punto por golpe bajo y en los segundos finales, el retador fue otra vez a la lona, pero la campana lo salvó del KO. Ya en el último segmento, y con un adversario con el rostro ensangrentado, Díaz echó el resto y buscó el golpe letal, pero el pampeano aguantó el asedio como pudo hasta el final. Fue una buena victoria del representante rafaelino, que sigue sumando experiencia y cosechando buenos resultados en sus primeros pasos en el plano rentado. El 7 de septiembre, otra vez en Rafaela (en el ex boliche Mister Loco), Díaz volverá a presentarse nuevamente ante su gente, donde prevaleció en sus últimas dos actuaciones.

El árbitro de la pelea fue Marcelo Jaimes y la tarjeta de los jurados fueron estos: Roberto Benítez (39 a 34,5 para Díaz), Pedro Pérez (39 a 34 para Díaz) y Andrés Baldessari (39 a 34 para Díaz)



DERROTAS LOCALES

En cuanto a las semifinales del campeonato santafesino amateur, hubo caídas de los hermanos rafaelinos Maximiliano y Matías Ayana y se quedaron sin chances de lograr el título. En tanto, en la noche del sábado se desempeñaban las finales con la presencia de los púgiles locales del Gimnasio Spósito. Los resultados de los encuentros preliminares que se registraron el viernes son los siguientes: Luciano Mendoza (Reconquista, 54,300) superó por puntos a Elías Acosta (Santa Fe, 54,400); Juan Arrieta (San Guillermo, 54,500) venció por walk over a Norberto Lezcano (Rosario); Isaias Spinelli (Rosario, 57,900) derrotó por puntos a Matías Ayana (Rafaela, 59,400); Joel Leis (Santa Fe), se impuso por walk over a Facundo Pérez (Venado Tuerto); Simón Agatti (Rosario, 62,800) derrotó por puntos a Maximiliano Ayana (Rafaela, 60,400) y Carlos Chazarreta (Venado Tuerto, 67,200) le ganó por puntos a Guillermo Montero (Santa Fe). Fueron árbitros Marcelo Jaimez (Rafaela), Daniel Mansilla (San Jorge) y Rolando Sandoval (Sunchales) y se desempeñaron como jueces Marcos Machuca (Rafaela), Carlos Fleitas (Santa Fe), Roberto Benítez (Rosario), Andrés Baldessari (Rafaela), Pedro Pérez (Rafaela) y Enrique Maggi (Sunchales). El evento fue fiscalizado por Silvio Allassia, de la Federación Santafesina de Box.