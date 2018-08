La mirada de Masuero, uno de los experimentados que tiene Atlético

El Atlético de Rafaela que se está armando para la próxima temporada de la B Nacional tiene mucha juventud, algo poco habitual en los diferentes planteles del fútbol argentino, sobre todo en la principal categoría de ascenso de nuestro país.

Entre los más grandes y experimentados aparecen Matías Quiroga (32), Abel Masuero (30), Mauro Albertengo (28) y Gastón Suso (27), después bajan los 25.

El ramonense, Masuero va camino a convertirse en la voz de mando de un equipo cremoso repleto de ‘pibes’.

“Uno no está acostumbrado a tener tantos jóvenes de compañeros pero tiene sus cosas buenas”, comentó entre risas Abel. “No es muy común encontrarse con planteles así donde la mayoría de los que lo integran son chicos nacidos o formados en el club, eso tiene muchas cosas a favor”, agregó el defensor que proviene de Brown de Adrogué.



- ¿Cómo fue tu adaptación al grupo, como venís llevando la pretemporada?



- La verdad que bien, contento. Primero que nada agradecido por la oportunidad que me da Atlético de volver a estar en un equipo grande después de haber tenido un paso por uno de los equipos algo más chicos de la divisional y ya adaptado al grupo, con los compañeros, muchos chicos, tratando de acomodarme a esa situación. Metiéndole a fondo para ir mejorando, sabemos que nos falta un montón pero estamos en el camino y en la búsqueda.



- Esa situación de formar parte de en un plantel con muchísimos jóvenes…



- Sí, no es muy común encontrarse con planteles así donde la mayoría de los que integran el equipo son chicos nacidos en el club o formados en el club, eso tiene muchas cosas a favor, es muy bueno. Lo mismo con el técnico que fue la persona que los formó, siempre es importante porque se sabe cómo se trabaja, a lo que se juega, después las cosas no son fáciles, siempre los tiempos de trabajo hay que respetarlos.

Si bien en estos partidos no hemos podido demostrar un pleno funcionamiento me parece que el equipo, con un poco más de tiempo, va a empezar a demostrar para lo que está.



- Y ese tiempo para trabajar y encontrar el mejor funcionamiento nunca es suficiente.



- Siempre se necesita tiempo, más cuando el equipo es relativamente nuevo, si bien muchas incorporaciones no se han hecho siempre se lleva tiempo para conocernos entre nosotros y haciendo hincapié en el funcionamiento no es lo más fácil, a veces pasa la temporada entera, los años y hay equipos que nunca logran encontrar el funcionamiento. De la mano de todo eso, de los más jóvenes, de nosotros que trataremos de aportar lo mejor de nuestra parte intentaremos que eso se logre lo antes posible y se pueda ver dentro de la cancha para lo que está Atlético, el objetivo es muy claro y está a la vista de todos y es el de volver a poner a Atlético en lo más alto.



- ¿A esta altura qué les está faltando?



- Como faltar, me parece que nos falta en todas las líneas. Existen desacoples ofensivos y defensivos, después el fútbol te demuestra día tras día que a veces es demasiado impredecible; por ahí en un partido en donde te mostrás sólido, generás varias situaciones en el arco contrario lo terminas perdiendo y en los papeles estaba como para ganarlo (por caso vs Unión de Sunchales), o por ahí cuando no estás bien y con algunas dudas, te entran y rompen en defensa varias veces y terminas sosteniendo el resultado terminás ganando un partido que por ahí no lo pensabas tras un comienzo algo complicado (Defensores de Belgrano). Me parece que para mejorar tenemos que hacerlo en todas las líneas, pero hay cosas muy buenas, positivas, como la dinámica que tienen la mayoría de los chicos y debemos complementarlo, hay que sacar a relucir todas las cosas buenas que tenemos y achicar el margen de error en esos detalles que a veces hacen a perder un partido.



- Quizás esos errores se evidencien más ante la propuesta ambiciosa que pretende llevar a cabo Bottaniz.



- Es una idea por momentos bastante ambiciosa, él se siente convencido porque lo pudo llevar a cabo y con éxito en la Reserva, hoy nosotros tenemos que ayudarlo a él y su idea a tratar de llevarla a cabo pero ser conscientes de tratar de achicar ese margen de error y tratar de tener mucho menos riesgos de los que estamos teniendo y es una cuestión de nosotros, los jugadores, de entender cuáles son los momentos del partido.



- ¿Qué torneo esperás?



- Es una situación un poco rara, en nuestra cabeza no se decirte que torneo esperamos porque no se sabe de qué forma va a ser, un día dicen una cosa otro día otra, cuando comienza, la verdad que no estamos tan pendiente de ese tema, lo miramos de reojo, pero en líneas generales sabemos que el torneo de la B Nacional es duro, siempre muy disputado, imagino que va a ser algo parecido al último donde la gran mayoría tuvo la oportunidad de estar arriba, nadie se afianzó y se lo terminó llevando un equipo que la vino remando desde atrás. Posibilidades van a tener todos, tener una buena racha, encontrar un buen funcionamiento desde el principio del torneo va a ser muy importante para nosotros.



- ¿Ayudó la cercanía a casa cuando te decidiste por Atlético?



- Si, la verdad que es un condimento extra pero que no deja de ser muy importante para la familia que está en Ramona obviamente, para nosotros mismo, mis hijas y ese vínculo con los abuelos, los tíos que siempre es muy lindo y uno valora a la hora de dar el sí. Al momento de tomar la decisión también fue uno de los motivos que terminó de cerrar todo redondo.



- Hay varios chicos de Ramona en inferiores de Atlético, quizás hijos de amigos y/o conocidos, pero también tenés un sobrino que la está rompiendo en el pueblo.



-Sí, hay varios chicos de Ramona acá, ojala tengan suerte y puedan cumplir con el sueño de algún día jugar en primera. Nahuel (juega en la Primera), mi sobrino, está teniendo una buena temporada, está demostrando un buen nivel en la liga y eso a uno también lo pone muy contento, lo mismo que Mateo que está en Octava y le está tocando hacer goles bastante seguido (risas).