Piden a una senadora que no vote en contra del aborto

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Amnistía Internacional pidió ayer a la senadora catamarqueña y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer de la Cámara alta, Inés Blas, que no vote en contra del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

La entidad vinculada a la protección de los derechos humanos llamó a Blas, a través de una carta, a "reflexionar acerca de la oportunidad que tiene el país de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar".

"Más aún teniendo en cuenta su rol de presidenta de la Banca de la Mujer, espacio que tiene como mandato dictaminar sobre cuestiones penales, de igualdad, de salud y de violencia que afecten específicamente a las mujeres", agregó el comunicado oficial de la entidad.

Además, Amnistía Internacional recordó que distintos organismos de Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño "han remarcado la necesidad de que Argentina garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo".

"Amnistía Internacional llama tanto a la senadora por Catamarca como a los senadores y senadoras en general a no dar la espalda a las mujeres y a acompañar con su voto el aborto legal", concluyó el comunicado de la entidad.