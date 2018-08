Charla debate para saber qué es el FMI Locales 05 de agosto de 2018 Redacción Por ¿Cómo un acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI puede incidir en nuestra vida cotidiana en Rafaela? Esta es una de las tantas preguntas a la que buscará dar respuesta este lunes en una charla debate que coordinará la economista María Eva Bellini.

FOTO LA OPINION ATENEO JAURETCHE. Norma Núñez, Silvia Tulli y Pocho Bossana explicaron por qué es importante saber de qué se trata el Fondo.

"Participar es importante para avanzar. Charlar, debatir, informarnos para abrir los ojos, para tener más herramientas para luego poder opinar, para formar ese necesario espíritu crítico, para disentir o coincidir. De eso se trata la propuesta", sintetizó Rubén "Pocho" Bossana del Ateneo Popular Arturo Jauretche. La propuesta a la que hace referencia es la charla debate "¿Qué es el FMI?" que se llevará a cabo este lunes a partir de las 19 hs. en el Auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) ubicado en avenida Brasil y Lavalle de esta ciudad.

La consigna es clara: se habla tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el acuerdo crediticio de 50 mil millones de dólares que otorgó a la Argentina que adquiere importancia repasar la historia de este organismo y cuáles son las condiciones que impone para prestar su dinero a un país. Por tanto, se decanta el interrogante: ¿cómo puede cambiar la vida cotidiana de las personas que el FMI le preste plata a tu gobierno?, plantea Pocho Bossana en su visita a LA OPINION junto a Silvia Tulli y Norma Núñez, integrantes del Ateneo Jauretche, que organiza la actividad junto a la FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe) y el SEOM.

"La joven licenciada en Economía María Eva Bellini tendrá a su cargo la coordinación de la charla debate. Entendemos que debemos tomar parte todos los actores sociales ya sea desde los sindicatos, las fuerzas políticas y todas las organizaciones libres para demostrar que somos una sociedad que defenderá los intereses del pueblo, por encima de los que hoy trabajan para beneficio de los poderosos de siempre", afirman.

"No nos interesa volver a las viejas y ya conocidas recetas de hambre y exclusión que nos impuso el Fondo Monetario Internacional en la década del 90. Es necesario involucrarnos porque son tiempos difíciles", resaltan a la vez que "invitamos a todos a participar de la charla debate porque enriquecerá el resultado final, no sólo queremos que vayan quienes coinciden con todos, nos parece que en el marco de la democracia todos podemos aportar más allá de nuestros acuerdos o nuestras diferencias".

Tulli expresó que "la idea es darle la oportunidad no solo a los militantes sino al ciudadano común y a todo el campo político que una economista nos ayude a entender la economía, su funcionamiento y de qué forma nos afecta". "Tenemos que comprometernos a participar, una discusión política con altura y respeto nos puede o no hacer enojar, pero sin duda que nos hace crecer", agregó.

"Hay mucha gente común que no tiene en claro qué es el Fondo Monetario, cuál es su rol y qué tipo de políticas recomienda u ordena aplicar a los gobiernos que les presta plata. Para nosotros, los trabajadores, estos encuentros con una economista que nos da una charla de tono docente con lenguaje simple nos ayuda a abrir la cabeza, a formar una opinión propia, más aún en tiempos donde vivimos bombardeados por noticias o las redes sociales. Siempre es bueno saber", concluyó Bossana.