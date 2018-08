Arrancó la campaña de granos gruesos

La campaña de granos gruesos 2018-2019 comenzó esta semana con las primeras siembras de girasol sobre el centro de la provincia del Chaco, indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Además, el informe consignó que "sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa las últimas precipitaciones mejoraron las reservas de humedad en aquellos lotes que serían implantados con esta oleaginosa durante los próximos meses".

En consecuencia, la proyección de área para el presente ciclo se mantiene en 1,9 millones de hectáreas, 8,6% superior a las 1,75 millones de hectáreas implantadas en la campaña anterior.

En el caso del centro y norte de Santa Fe, en la última semana los productores que apostarán por el girasol avanzaron con la preparación de la tierra.

"En el departamento Castellanos el girasol no es un cultivo fuerte, pero de todas formas siempre se siembra, al igual que en Las Colonias. Y este año no va a a ser la excepción, vamos a ver dentro de un tiempo y si el clima acompaña plantas verdes con flores amarillas en varios lotes", sostuvo un productor con campos sobre el eje de la Ruta 70 hacia el oeste de Rafaela.

Según el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la intención de siembra de girasol para los departamentos del centro y norte de nuestra Provincia trepa a 124 mil hectáreas, lo que representa un aumento del 4% en relación a la campaña anterior. Para tener en cuenta la incidencia de esta oleaginosa en el mapa agrícola de la región, en la última campaña de soja la superficie sembrada llegó a 1.400.000 hectáreas y la actual de trigo a 350 mil has aproximadamente, siempre tomando como referencia los doce departamentos del centro y norte santafesino que comprende los informes de la Bolsa de Comercio de la capital provincial.



OTRO CULTIVOS

Por otra parte, según los especialistas que elaboran el PAS de la Bolsa de Cereales porteña, la siembra de trigo y cebada continuó avanzando con fluidez sobre las regiones del sur del área agrícola nacional, restando pocas semanas para dar por finalizadas las labores de implantación.

Si bien se relevaron heladas sobre gran parte del país, no se detectaron daños de magnitud sobre lotes que comenzaron a desarrollar etapas reproductivas.

"A nivel nacional, según nuestro informe de Estado y Condición de Cultivos, el 11% mantiene una condición de cultivo excelente, mientras que el 36% de las 6,1 millones de hectáreas sembradas presenta un estado bueno", plantearon.

La siembra de trigo finalizó en regiones del centro del país y la totalidad del área por implantar se concentra en Buenos Aires y La Pampa. El avance nacional alcanzó el 97,3% de las 6,1 millones de hectáreas proyectadas, manteniendo un adelanto interanual de dos puntos porcentuales.

"Comenzamos a transitar la parte final de la cosecha de lotes de maíz con destino grano comercial en todo el país. Las buenas condiciones del tiempo y la baja en los niveles de humedad de los granos permitieron a los productores avanzar sobre lotes sembrados durante el verano", añadió el informe.

Los rindes se mantienen por debajo de las expectativas de comienzos de campaña en gran parte de las zonas PAS.

"Mantenemos la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017-2018 en 31 millones de toneladas. Este volumen representa 8 millones de toneladas menos que las recolectadas en la campaña previa 2016-2017 que fueron 39 millones de toneladas", concluyeron.