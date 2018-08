Bariloche: recomendaciones para contratar viajes de 5°

Ante las denuncias públicas de alumnos de escuelas secundarias afectados por la presunta quiebra de una empresa de viajes de egresados, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que se encuentra trabajando de forma coordinada con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Bariloche, al mismo tiempo que se pone a disposición de los establecimientos educativos y los padres de los estudiantes para asesorarlos al respecto y, además, reitera una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de contratar este tipo de servicios.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, hasta el momento, no se han presentado quejas en nuestra ciudad, aunque sí en Santa Fe y en Rosario. Igualmente, la empresa en cuestión (Snow Travel) habría vendido viajes en nuestra ciudad en años anteriores.

Los afectados por esta situación pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo, en cualquiera de sus sedes o delegaciones, llevando consigo toda la documentación que esté en su poder, de manera de que esta pueda ser analizada por los profesionales de la institución para dar así asesoramiento pertinente.



RECOMENDACIONES Y PAUTAS

La Defensoría brinda una serie de tips a tener en cuenta para evitar evitar inconvenientes y hacer valor los derechos como consumidor.

1- Verificar es que la agencia de viajes estudiantil esté habilitada como tal por el Ministerio de Turismo de la Nación. Esto es un indicador de que la empresa cumple con cuestiones como la cuota cero y que cuenta con seguros de responsabilidad civil, accidentes personales y de caución, servicio de asistencia al viajero y sus coordinadores están inscriptos en el Registro Nacional de Coordinadores Estudiantiles. Para chequearlo se ingresar al sitio del Ministerio de Turismo de la Nación (www.turismo.gov.ar/turismo-estudiantil)

2- Exigir que expresamente se incluyan todos los datos de hospedaje, transporte (fecha de salida y regreso), gastronomía, excursiones y seguros. Ya que no se puede exigir lo que no está incluido en el contrato a suscribir.

3- Si por razones de fuerza mayor fuese imposible la utilización de alguno de los servicios previamente contratados, la agencia deberá brindar siempre uno de igual o superior categoría al establecido. Sin perjuicio de ello, el usuario podrá optar por la rescisión del contrato debiendo la agencia reintegrar el monto total de los servicios incumplidos.

4- La empresa debe ofrecer, al menos, tres opciones de hotelería con capacidad máxima de 4 pasajeros por habitación y en módulos separados por género.

5- La agencia debe brindar un pasaje liberado cada 10 estudiantes.

6-Los coordinadores tienen que ser mayores de 21 años. Tiene que viajar uno cada 35 chicos. Deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Coordinadores Estudiantiles.

7- Es obligación de la empresa contratar un seguro contra todo riesgo.

8- La agencia no puede vender un viaje para dentro de más de dos años (este año hasta el 2020)

9-. Las operadoras que venden viajes a destinos de Brasil o el Caribe deben tener el permiso oficial para comercializar este tipo de viajes.

La Defensoría del Pueblo tiene su sede en Rafaela en Brown 73. Cualquier ciudadano que tenga una duda o consulta sobre este tema puede acercarse con la documentación de que disponga para recibir asesoramiento totalmente gratuito.