Otra vez arrojan basura Locales 05 de agosto de 2018 Redacción Por

FOTO GB SIN ESCRUPULOS./ Un vecino del lugar tomó la imagen en el momento de arrojar la basura.

No es la primera vez que ocurre. Otra vez arrojaron basura el jueves pasado en zona rural al sureste de nuestra ciudad, específicamente en la zona de los caminos 26, 15 y 16, según confirmaron fuentes confiables a LA OPINION.

La diferencia en esta oportunidad es que un vecino que tiene campo en ese sector tomó la imagen en el momento previo de arrojar la basura (ver foto que ilustra esta mala noticia). A raíz de esta situación, esta persona sin escrúpulos fue denunciada y el Municipio ya lo multó...

"Lamentablemente, hay que decir que otros ciudadanos también arrojan todo tipo de basuras por los sectores oeste, norte y este de nuestra ciudad. Faltan mayores controles municipales", agregó.

A decir verdad, se muestra nuevamente la falta de educación en algunos rafaelinos de tirar la basura en caminos rurales, cuando hace años el Municipio ofrece distintos servicios domiciliarios: separación de residuos diaria (biodegradables y no degradables), la basura mensual dividida en cuatro cuadrantes de la ciudad y la estación de residuos frente al cementerio municipal.

Además, constituye un daño innecesario y perjudicial al medio ambiente tan castigado en los últimos años. ¿Por qué no se cambian este tipo de malas prácticas?