Josefina: dañaron la capilla de barrio Acapulco
05 de agosto de 2018

Por Piedras y "balinazos" por parte de autores desconocidos dañaron la mampostería del templo y además rompieron la puerta del baño exterior del lugar.

La capilla "Corazón Inmaculado de María", ubicada en barrio Acapulco, Josefina, fue una vez más blanco de hechos vandálicos. Según confirmó el párroco Antonio Grande, a cargo del templo del edificio ubicado en la intersección de las calles 5 y 12, fue atacado con "piedras o balines".

Como consecuencia, la capilla sufrió la rotura de vidrios y mampostería. Cabe destacar que el edificio religioso se encuentra a escasos metros del Destacamento policial y está en frente del dispensario comunal.

Los daños, detalló el padre, fueron descubiertos este sábado por la mañana cuando colaboradores concurrieron a limpiar el templo.

"Las personas que llegaron para realizar diferentes tareas se encontraron con que el frente de la Iglesia recibió innumerables disparos y piedrazos que dañaron la mampostería y los vidrios. El año anterior nos había ocurrido algo similar y por eso nos vimos obligados a instalar vidrios más gruesos", explicó al diario La Voz de San Justo.



TAMBIEN EL BAÑO

Hasta el momento no se pudo conocer la identidad de quienes atacaron el lugar, pero sí en el reconocimiento que hizo Grande de los daños se incluye la rotura de la puerta del baño que se encuentra en la parte externa.

"Forzaron la puerta y tuvimos que llamar a un cerrajero para que arregle la cerradura, esta es la tercera vez en el mes que nos rompen esta puerta", dijo el sacerdote, quien a su vez confirmó que la misma no da hacia el interior del templo, por eso no le encuentra explicación a lo ocurrido.

"No termino de comprender el por qué de romper una puerta, balear el frente de una iglesia, creo que hay heridas sociales que no terminan de cerrar y quienes las sufren se expresan de este modo", reflexionó.

Por otro lado, el padre ni bien conoció los hechos vandálicos se comunicó con la presidente comunal, Jorgelina Sicardi, quien le manifestó "su preocupación" al respecto pero -se lamentó Grande- "el tema de seguridad es algo en lo que ella mucho no puede hacer".

La funcionaria dice que busca refuerzo policial pero desde la Provincia no responden y una posibilidad sería poner cámaras o algo que refuerce la seguridad.