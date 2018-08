Cambiemos quiere reglamentar la iniciativa popular en la ciudad

Los concejales del bloque de Cambiemos presentaron un proyecto de ordenanza para reglamentar la "iniciativa popular" en nuestra ciudad. Hasta ahora, aparecía en el Reglamento Interno, pero no se sabía cuáles eran las reglas para que un tema presentado por la sociedad pueda ser debatido por los ediles. Si bien esta posibilidad de tener una democracia más directa se prolongará en el tiempo, el momento de presentarlo es clave: se da a horas de que en el Senado de la Nación se trate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya cuenta con media sanción de Diputados. Y, en nuestra ciudad, tanto la agrupación "Rafaelinos por la Vida" como la Asamblea Feminista, juntan firmas para elevarle al Cuerpo Legislativo proyectos de su interés. Los primeros, para crear el plan de "Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y de los niños por nacer" (recolectaron más firmas de las necesarias). Las segundas, para dar de baja la declaración de Rafaela como ciudad "Pro Vida" (siguen juntando rúbricas y no tenían contabilizadas el total)

María Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Ana Carina Visintini, Raúl Bonino y Hugo Menossi pretenden que sólo se aplique para ordenanzas. Esto es: sólo para normas, no para pedidos de informes al Ejecutivo o declaraciones. En términos prácticos, solo permitirían el debate del proyecto "Pro Vida" y no la declaración feminista. Pero tampoco serviría, por ejemplo, para que el Concejo tome una posición pública sobre determinados temas, por ejemplo, tarifazos. Claro que el proyecto ahora deberá ser analizado en comisión el próximo lunes y podría tener modificaciones.

"Pueden ser objeto de Iniciativa Popular todas las materias que sean de competencia propia del Concejo Municipal, a excepción de los proyectos referidos a Tributos Municipales y Presupuesto Municipal" dicen en el artículo 2 y en el tercero define que "la iniciativa Popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior al uno y medio por ciento (1,5 %) del padrón electoral utilizado para la última elección provincial. Las firmas no podrán tener una antigüedad mayor a doce (12) meses de antelación a la fecha de presentación ante el Concejo Municipal".

En las generales del 22 de octubre del año pasado, el padrón tuvo habilitados a 76.360 rafaelinos. El 1.5% implica que hay que juntar 1.145 firmas para que quede habilitado el debate. "Rafaelinos por la Vida presentó en mayo su proyecto de "Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y de los niños por nacer" junto a 2.234 firmas. Es decir, no solamente quedaría habilitado para que se discuta, sino que tienen tiempo hasta mayo de 2019.

Sólo resta saber si lo presentado cumple con las formalidades del artículo 4°: una dirigida al Presidente del Concejo Municipal presentando el proyecto de Ordenanza, quedando así iniciado el trámite. La misma contendrá nombre, tipo y número de documento y domicilio de los promotores de la iniciativa, que deberá ser cinco como mínimo, proyecto en forma de Ordenanza en términos claros, y exposición de motivos que sirvan de fundamento, planilla de recolección de firmas, cuyo encabezado debe contener: breve explicación del proyecto, nombre de los promotores, casilleros para que quienes adhieran a dicho proyecto hagan constar firma, aclaración, tipo y número de documento, domicilio".

También se convocará al 0.5% de los firmantes (381 rafaelinos) para realizar la verificación de la firma. Esto lo deberían hacer dos concejales, por vía "postal, notificación digital u oral y/o telefónicamente". Si el 4% del total de las firmas (46 rúbricas) fueran falsas, se desestimará el proyecto.

En el artículo 8 se deja explicitado que "toda propuesta presentada bajo el régimen de Iniciativa Popular deberá ser tratada por el Concejo Municipal de Rafaela en el plazo de doce (12) Sesiones Ordinarias contadas desde su ingreso en Mesa de Entradas. En caso de no ser tratada la propuesta en el plazo establecido, el presidente del Cuerpo deberá incorporar el tema en la Sesión inmediata siguiente con tratamiento especial para su resolución definitiva". Y el 9° sostiene que "el rechazo o sanción con modificaciones del proyecto de Ordenanza no admitirá recurso alguno".

Recordemos que la Iniciativa Popular aparece en el artículo 39 de la Constitución Nacional y se agregó en la modificación de 1994.