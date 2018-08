La mejor producción de gas en los últimos ocho años

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La producción de gas creció 8,2% interanual en junio último, con 132,3 millones de metros cúbicos diarios, y fue el "mejor mes" para esta actividad desde agosto de 2010, informó ayer el Ministerio de Energía. Según el reporte oficial, el primer semestre de este año fue el mejor que tiene la producción de gas desde 2010: creció 4,6% interanual.

"También estamos recuperando la producción de petróleo", destacó la cartera en un breve comunicado en el que también puntualizó que, en junio, fue de 485 mil barriles diarios, 5% por encima de igual mes del año pasado. En el primer semestre de 2018, la producción creció 1,9% con relación al mismo período de 2017.

"Este es el resultado del esfuerzo que estamos haciendo para incrementar la producción no convencional, que en este primer semestre ya representó más del 33% de la producción de gas natural y más del 12% de la producción de petróleo", subrayó el Ministerio.

Además, aseguró que "este crecimiento se está acelerando: en el primer semestre la producción de gas no convencional (shale y tight gas) creció 34% por encima del primer semestre de 2017, y la de petróleo no convencional creció 36%". .