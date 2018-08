Designaciones de la cuarta

La Neutral de Arbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer anoche las designaciones arbitrales para la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A, a disputarse este domingo desde las 15.30 (14 en Reserva). Recordemos que la fecha comenzó el jueves con la victoria como visitante de Peñarol ante Unión de Sunchales por 3 a 1.

En cuanto a los partidos salientes, Ferro y Brown será arbitrado por Víctor Colman, mientras que Florida ante Ben Hur tendrá el contralor de Franco Ceballos.

Este es el detalle: Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Víctor Colman (Domínguez J. – Morero G.); 9 de Julio vs. Dep. Libertad, Sebastián Garetto (Colman E. – Schwant J.); Atlético Rafaela vs. Dep. Ramona, Ariel Gorlino (Celis B. – Villarruel F.); Sportivo Norte vs. Dep. Tacural, Roberto Franco (García F. – Cazzaniga C.); Argentino de Humberto vs. Quilmes, Guillermo Vacarone (Ercole G. – Codo L.) y Florida de Clucellas vs. Ben Hur, Franco Ceballos (Paredes C. – Tartaglia G. (h)).