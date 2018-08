Sara entrena en Lanús

El rafaelino Guillermo Sara terminó su etapa en Boca y ya empezó su nuevo desafío en Lanús. Pero el ex Xeneize aprovechó una entrevista para analizar su paso por el equipo de Guillermo Barros Schelotto, en el cual puso sobre la balanza su ganas de tener continuidad. "Obviamente que uno siempre quiere jugar. Llegué a Boca teniendo en claro el lugar que iba a ocupar en un principio y me llevó un tiempo adaptarme. Sabía que corría de atrás estando Orion. Pero una vez que se ve me tocó a mí, pensé que había pasado el primer escollo hasta que vino la lesión que me marginó de las canchas un tiempo importante. Cuando me volví a recuperar, no tuve las chances", señaló el ex Atlético de Rafaela.

"Hablé con el cuerpo técnico y los dirigentes en la pretemporada y les comenté lo que me estaba pasando. Me apoyaron en la decisión y me pidieron un tiempo para buscar un reemplazo. Lo respeté desde un principio", explicó Sara, de 30 años. Y en diálogo con TyC Sports, agregó: "La paciencia depende de cada uno. Desde mi lesión hasta el día que deje Boca, siempre me entrené con la idea de tener una posibilidad. Después Agustín (Rossi), no dio argumentos para salir y Boca fue bicampeón". El arquero con pasado en Betis también contó por qué eligió al Granate como su nuevo destino. "Me quedaba un año y medio de contrato en Boca y podía estar tranquilo, en un lugar cómodo. Pero no era a lo que apuntaba, no quería relajarme. Pienso en jugar y crecer en esta profesión. Buscar alternativas en otro lugares de calidad, como Lanús, es lo que prioricé. Decidí dar este paso porque es importante para mi carrera", apuntó el flamante 1 del equipo de Ezequiel Carboni. Además, sentenció que "en ningún momento puse como condición jugar como titular" para sumarse al conjunto del Sur porque "la decisión es del entrenador".