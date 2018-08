Derrota de Argentina XV

En un partido parejo y luchado hasta el final, Argentina XV fue derrotado por Racing 92 por 18 a 8, en el encuentro que marcó el cierre de la participación de nuestro seleccionado en el torneo Summer Cup, por invitación, disputado en Georgia.

En la primera parte y bajo un verdadero diluvio -que se mantuvo durante los ochenta minutos- el equipo nacional tuvo dominio del juego, del campo y de la pelota. Se adueñó de las acciones y mantuvo la gran mayoría de dicha etapa al equipo rival en su campo, pero desafortunadamente, no pudo anotar. En cambio, en uno de los únicos dos avances profundos que tuvo Racing 92, con varios pick & go cerca del ingoal, el conjunto parisino llegó a la meta, anotando así el único try de esa etapa.

En la segunda mitad, el partido fue más parejo, con posesión repartida y en esa situación, ambos equipos evolucionaron, dieron un paso adelante y a pesar de lo intratable del clima, Argentina XV no sólo llegó al ingoal, sino que estuvo muy cerca de anotar en un par de ocasiones. Si bien Racing 92 también anotó un try por intermedio de Zebo, el resultado, a pesar del esfuerzo del conjunto argentino, el score del partido no se llegó a alterar.

Recordemos que por la lesión sufrida en el primer partido, ante Georgia XV, no jugó el rafaelino Mayco Vivas.

Argentina XV formó con: 1- Franco Brarda, 2- Diego Fortuny, 3- Lucas Favre, 4- Federico Gutiérrez, 5- Ignacio Larrague, 6- Rodrigo Bruni, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Santiago Portillo, 9- Tomás Cubelli, 10- Juan Cruz Mallía, 11- Facundo Cordero, 12- Lucas Mensa, 13- Santiago Resino, 14- Leopoldo Herrera, 15- Santiago Carreras. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

Ingresaron: Francisco Gorrisen, Marco Ciccioli, Felipe Ezcurra, Agustín Maceiras, Julián Domínguez, Santiago Grondona, Nicolás Leiva, Franco Molina.

Tantos, Tries: Cordero. Penales: Mallía.



SIGUEN CUATRO EN JAGUARES

Ayer, la UAR dio un importante nuevo paso. Cuatro jugadores han reafirmado su vínculo con el rugby argentino por las próximas tres temporadas (hasta finales de 2021) y así entonces, Emiliano Boffelli (23), Bautista Delguy (21), Bautista Ezcurra (23) y Marcos Kremer (21) seguirán ligados y comprometidos con Jaguares.

Los cuatro jóvenes tienen pasado reciente en Los Pumitas y tuvieron un 2018 extraordinario, tanto en términos de presencias como en desempeño en Jaguares.