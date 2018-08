CRAR recibe a La Salle

Este sábado se disputará la segunda fecha del torneo Clausura de damas de la Asociación Santafesina de Hockey. En el sintético rafaelino, CRAR recibirá a La Salle de Santa Fe en todas las categorías, comenzando el partido de primera división a las 16.30.

El Círculo Rafaelino viene de caer en la fecha inicial ante Banco, mientras que La Salle -que en sus filas cuenta con la ex Verde Josefina Salamano- hará su estreno en la competencia ya que el fin de semana pasado obtuvo el ascenso y campeonato en el Regional B de clubes realizado en Paraná.

Los demás encuentros de la fecha serán Atlético Franck – El Quillá A; Banco – Alma Juniors de Esperanza; Santa Fe Rugby – El Quillá B y Universitario – Colón. Por otra parte, el domingo las categorías octava (infantiles más grandes), 9 y 10 años de CRAR viajarán al Encuentro de Santa Fe Rugby.



BOLEA EN EL SUB 14

Con la rafaelina Sofía Bolea entre las convocadas, esta semana retomó los entrenamientos el seleccionado Sub 14 de damas de la Asociación Santafesina de Hockey. Luego de haber logrado el ascenso en el Regional NEA disputado en Santa Fe, ahora apunta al Nacional que tendrá lugar del 25 al 28 de octubre en Tucumán.

La jugadora de CRAR es una de las 20 integrantes del plantel que tiene como entrenador a Alejandro Cattáneo.



DECIMA DE LA FOSH

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey informó que el domingo 5 de agosto se disputará la décima fecha en todas las categorías de damas. El programa de partidos es el siguiente:

Zona A1: en San Jorge, Atlético San Jorge vs. 9 de Julio de Morteros (primera 13.30 horas); Centro de Brinkmann vs. 9 de Julio de Rafaela (sin primera, porque no presenta el equipo cordobés); Atlético Rafaela vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente (primera 9 horas) y Unión de Sunchales vs. Sarmiento de Humboldt (14 horas primera).

Zona A2: Belgrano de Sa Pereira vs. Juventud Unida de Humboldt (9.30 primera); Municipal de Tránsito vs. Libertad de San Francisco (9 horas primera); Dep. Bella Italia vs. Ben Hur (14 horas primera) y Sp. Norte vs. Moreno de Lehmann (14 horas primera).