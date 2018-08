Sensaciones y sentimientos

Para empezar a eliminar desde el comienzo la tentación de usar los viejos y nuevos lugares comunes acerca del sol, no vamos a descubrir que es la fuente de vida por naturaleza, ni tampoco el “rubicundo Apolo”, ni llamarlo, al describir el amanecer, “Febo asoma”, y menos aún, siquiera mencionar el más reciente -aunque también antiguo- “astro rey”.

No. Nada de eso.

Pero sí vamos a nombrar algunos modos en que los autores de letras para canciones, en general escritores y específicamente poetas, se refirieron a él.

“Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu cara es tu pelo, son tus besos, oh oh oh, cuando calienta el sol”. Es evidente que han elegido el peor momento para el encuentro amoroso; para empezar, transcurre cuando el sol está ardiente y en una playa (no queremos pensar que además es el mediodía), y por eso, sobre el final de la estrofa, él advierte que la piel se le ha empezado a enrojecer y dice “¡oh oh oh!”.

En otro orden, otras inspiraciones más nobles nos dejaron esa canción emblemática que es “Oh sole mío”; Enrique Santos Discépolo lo usó como piropo de marca mayor (“Sol de mi vida”), Les Luthiers en “La bossa nostra” lo objeta (“Oh sol cocinheiro da gente”). Por lo demás, la nomenclatura musical aporta los suyo cuando denomina “sol” a una clave, y Ray Bradbury escapa del temido lugar común, tomando la variante de nombrarlo “naranja ardiente”.

En lo deportivo (estamos incluyendo las no competitivas y cotidianas caminatas, realizadas solo con interés formal y que no por eso dejan de tener normas que cumplir), la actividad al aire libre desluce totalmente cuando se practica sin él: “nublado” es una palabra que estigmatiza al clima y además desmoraliza, porque se pronuncia desdeñosamente cuando la práctica debe realizarse en esas condiciones. Pocos dicen lo más directo (“no hay sol”) porque suena muy triste entender que el gran padre de la naturaleza, aunque sea por un momento, nos haya abandonado.

Hay una exageración al caso. Un científico afirmaba en una conferencia que el sol se apagaría en una cierta cantidad aproximada de billones de años. Un espectador, muy serio, le pidió una precisión de tiempo y el científico aclaró: “billones”. Ah, menos mal, dijo el espectador, yo había entendido “millones”.

Nos gusta el sol. Lo necesitamos. Más aún, lo queremos.

“Aunque no lo veamos, el sol siempre está”, aporta Sandra Mihanovich.

El inspirado poeta santafesino Roberto Malatesta expresa en una poesía de un solo verso, refiriéndose a la tristemente recordada reciente inundación de una parte de la ciudad capital, “El mejor gobierno es el sol”. En contundente síntesis (seis palabras) exhibe con precisión de artista mayor la causa, el evento, la situación final y la opinión comprometida.

Seamos amigos del sol. Él nos ha perdonado que todos los veranos, cuando él abraza y abrasa, nos quejemos, deseando que llegue pronto el invierno para librarnos de su presencia.

Por eso siempre vuelve. Y si ahora aparece poco, es solo por una no deseada obligación sideral.