El ex chofer Centeno se convirtió en "arrepentido"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ex chofer Oscar Centeno fue finalmente declarado "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles sobre el presunto pago de coimas por la obra pública durante el kirchnerismo y recuperó su libertad dentro del régimen especial de protección de testigos, al tiempo que uno de los empresarios también podría seguir sus pasos.

Así lo resolvió a última hora de este viernes el juez federal Claudio Bonadio, quien sin embargo rechazó los pedidos de excarcelación que plantearon empresarios y ex funcionarios involucrados en la investigación, en coincidencia con el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, que se opuso a dejarlos en libertad.

Entre los que habían pedido su excarcelación estaban el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; el presidente del Grupo Albanesi, Armando Loson; el ex presidente de ENARSA Walter Fagyas; el titular de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; y el vicepresidente de ese grupo empresario, Jorge Guillermo Neira.

Por su parte, Centeno fue nuevamente trasladado este viernes al Juzgado de Bonadio en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su indagatoria, luego de que este jueves asegurara ante la Justicia haber escrito los ocho cuadernos con detalles sobre el pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo.

Luego de escucharlo, el magistrado homologó el acuerdo para declararlo "arrepentido", por el cual existe un compromiso de aportar información "comprobable y verídica" a cambio de atenuar una futura condena.

De inmediato, Centeno recuperó la libertad y fue incorporado al Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, luego de que expresara temor por la seguridad de su familia, por lo que fue alojado transitoriamente en un lugar reservado, indicaron a NA fuentes judiciales.

El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un "aporte trascendente" a una investigación judicial de competencia federal y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo.

En Comodoro Py, además, Centeno se reunió además con su defensor oficial Gustavo Kollmann, luego de que desplazara a su abogado original en esta causa: está acusado, junto a otros 35 imputados, como partícipe de una asociación ilícita que -según calificó el juez- fue encabezada por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Por la mañana, además, se entregaron en el Juzgado de Bonadio en Comodoro Py el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal Fabián García Ramón y el empresario Juan Carlos De Goycochea, ex directivo de la sede argentina de Isolux Corsán, con lo cual sólo quedaban dos prófugos en la causa.

Al igual que Centeno, De Goycoechea también ofreció su colaboración a la Justicia, aunque resta definir si será aceptada.

La investigación tiene como principal elemento de prueba el material que periodistas del diario La Nación le entregaron a la Justicia en abril pasado, que incluye copias de ocho cuadernos escritos por Centeno, donde detallaba el traslado de supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el kirchnerismo, aunque los originales aún no fueron encontrados.

La Justicia calificó esos cuadernos como una "bitácora del delito" de casi diez años: en ellos se consignaron direcciones, horarios, patentes de vehículos, montos de dinero que se movían, nombres de empresarios beneficiados con obra pública y de ex funcionarios.