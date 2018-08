Rezan por las dos vidas

A pocos días del tratamiento de la ley que despenaliza el aborto en la Argentina, los católicos de Rafaela "queremos unirnos en oración con la certeza de que la súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que sólo no puede."

La Iglesia Católica ha convocado a los fieles laicos a "expresarnos públicamente en contra del proyecto que será debatido en el Senado". A través del comunicado “Renovemos la esperanza #vale toda vida” instan “a cada mujer y varón de fe a ayunar y orar con fervor e insistencia” y solicitan a “las parroquias, santuarios, capillas y templos a abrir sus puertas para celebrar la misa por la vida, rezar el santo rosario y compartir la adoración eucarística en comunidad.”

En este marco, los movimientos y organizaciones de católicos de Rafaela "queremos invitar a todos los fieles a reunirnos en comunidad para orar juntos por las dos vidas este sábado 4 de agosto a las 15:30 horas frente la capilla de Lourdes (plaza Honda). Desde allí, en procesión, caminaremos junto a nuestra Madre rezando el rosario de la vida hasta la Catedral. A las 17:00 celebraremos la santa misa presidida por el obispo Fernández y luego continuaremos adorando a Cristo Eucaristía desde la hora 20 hasta las 8 del día domingo".

Al respecto, Fernández difundió un audio y un video, invitando a la comunidad "a poder manifestar con la oración y el peregrinar desde nuestra fe, rogando y pidiendo a Dios que ilumine en esta instancia a nuestra patria, para que los legisladores (senadores) que tienen que decidir esto tan crucial como es la vida o a la muerte que puedan elegir esa vida, porque toda vida vale. Lo hacemos con esperanza, sabemos que es un desafío grande el comprometernos y por eso queremos salir a las calles a caminar, a rezar, a celebrar la misa, a poder juntos decirle a Dios que en este momento no nos suelte de la mano, para que podamos ayudar, cuidar y tener ese corazón capaz de servir a la vida, que ilumine a nuestra patria para que entre todos dar respuesta a esto crucial de la vida, para cuidar a toda mujer y niño por nacer; entre todos querernos, ayudarnos y manifestar la vida de un pueblo, renovar nuestra fe y esperanza, participar y comprometernos como nos pide el papa Francisco de una manera clara, firme y apasionada acerca del valor de toda vida humana".

Esta actividad es organizada por los grupos católicos DEPLAI Rafaela, Movimiento de la Palabra, Movimiento de los Focolares, Movimiento Familiar Cristiano (MFC), Asociación Cristiana Dirigentes de Empresas (ACDE), Movimiento Apostólico Schoenstatt, Movimiento Cursillos de Cristiandad (MCC), Renovación Carismática Católica (RCC), Comunión y Liberación, Servicio Verdad y Misericordia, Asociación Vistiéndonos de Sol, Convivencia con Dios, Scouts de Argentina (diócesis de Rafaela), Talleres de oración y vida, Comisión Justicia y Paz, Colegio Misericordia, Colegio San José, Universidad Católica Santiago del Estero Departamento Académico Rafaela (UCSE DAR).

No se suspenden las misas programadas durante el sábado en la parroquia San Rafael.