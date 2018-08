Actividad económica provincial en recesión

El Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, elaboró el ICASFe correspondiente a mayo de 2018, que presentó un variación mensual negativa de -0,4% respecto de abril. La tasa interanual de la actividad económica provincial (mayo 2018 versus mayo de 2017) fue de 0,2%. La variación parcial acumulada en 2018 se calcula en -1,0%, que representa más del 40,0% del crecimiento alcanzado en todo 2017.

El CES sostiene que aunque no esté fechado el punto de giro, los resultados obtenidos señalan que la economía de Santa Fe entró en recesión en febrero de 2018.

Las series que tuvieron variaciones positivas fueron recursos tributarios con el 1,5% y gas industrial con 1,1%.

Puestos de trabajo tuvo un resultado neutro: 0,0%, en tanto que las series con resultado negativo, fueron las siguientes: ventas en supermercados, -0,1%; remuneraciones reales, -0,3%; energía eléctrica industrial, -0,4%; venta de maquinaria agrícola, -0,7%; consumo de cemento, -1,3%; faena de ganado bovino y porcino, -1,8%; producción láctea, -1,9%; patentamiento de nuevos vehículos, -2,2%; molienda de oleaginosa, -2,9% ; demanda laboral, -3,1% e hidrocarburos agroindustria y transporte, -6,0%.

A modo de síntesis, el trabajo del CES indica que “el saldo interanual de la economía santafesina, medido por el ICASFe, siguió disminuyendo y el indicador quedó a sólo 0,2% por encima del nivel económico de mayo de 2017. Más aún, la medición alcanzó un valor muy próximo a tornarse negativo.

“Desde el punto de vista de la difusión, aunque el nivel empleo aún no internaliza los efectos negativos de la recesión, el impacto en la economía es significativo y afecta a los sectores más representativos de la industria y el agro.

“Por otra parte, -continúa el reporte- en línea con lo mencionado en informes precedentes, se enfatiza la característica particular de la fase en cuanto a la afectación del poder adquisitivo de los asalariados. Esto, obviamente, repercute sobre las compras minoristas y de bienes durables, dificultando aún más una recuperación próxima”, dice el CES.



EN RELACION

En su edición de ayer, LA OPINION publicó que la producción industrial se derrumbó 8,1% en junio con relación a igual mes de 2017, la mayor baja desde octubre de 2016, aunque aún logró cerrar el primer semestre con un signo positivo del 1%, informó ayer el INDEC, que de alguna manera va en relación con el informe que realiza el ICASFE. Vale mencionar que por segundo mes seguido, el índice que mide la evolución de la industria registró un saldo negativo en la comparación interanual, luego de un año de resultados positivos consecutivos.

El ICASFe constituye un indicador de periodicidad mensual que se utiliza para conocer la evolución del nivel de actividad. Su principal objetivo es determinar el movimiento cíclico de la Economía y fechar el inicio/finalización de las recesiones y expansiones de la provincia de Santa Fe, Argentina; así como su duración, amplitud y difusión. Como fuente de información representa un medio confiable y oportuno, idóneo para la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas.Técnicamente el ICASFe es un índice compuesto coincidente y fue desarrollado en el marco de un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el año 2007.