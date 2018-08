Tomates, zapallitos, pimientos y verdura de hoja verde, con precios por las nubes

Quienes hayan ido a la verdulería o a las góndolas de los supermercados en los últimos días habrán notado, con sorpresa, los valores del kilo de tomates, zapallitos, pimientos o verduras de hoja. Es cierto que en una economía inflacionaria como la que tiene la Argentina (más allá de la contingencia actual, es algo que se repite gobierno tras gobierno), pero todo tiene un límite: la lechuga cercana a 80 pesos o los tomates y pimientos superando largamente los $100, no resiste ningún bolsillo.

Para buscar alguna explicación a estos precios, recurrimos a un especialista: César Bertolaccini, de la verdulería “El Gauchito”. En diálogo con “Algo dirán” (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que “todo depende del frío. El tomate y el pimiento son de planta y con el frío, no hay maduración. Entonces, no hay cantidad. Lo mismo pasa con el zapallito. Si hubiera 25 grados, habría muchos. Pero como hace frío, no crían las flores por la noche. Es todo climatológico. No es porque los verduleros queramos cobrar caro. A nosotros como comerciantes no nos convienen estos precios, porque la gente se asusta y busca otras opciones".

En relación a esto, Bertolaccini indicó que "esta semana hemos visto cómo ha salido mucho más la calabacita o la papa. Si la gente ve que un producto está caro no lo lleva. Lamentablemente, tenemos que tenerlo, porque hay negocios que lo necesitan al producto, como comedores o pizzerías. Si fuera por mí, no lo traería, porque a estos precios, no nos sirve trabajar tampoco. Uno trae porque tiene que tener mercadería: si no tenés tomates, pimientos, zapallitos... cerrá la verdulería y cambiá el negocio. Tenemos que tener. Hay gente que puede comprarlo y gente que no. Es un 80% que no y un 20% que sí. ".

"El zapallito está en las nubes", dijo. En su verdulería, el kilo está a 98 pesos. Casi lo mismo que un kilo de milanesas. El kilo de tomate está a 79 pesos, pero en supermercados se llegó a ver hasta a 140 pesos. El pimiento rojo también está caro: casi $200 el kilo. Es decir, lo mismo que un kilo de pulpa para asado. Ni hablemos de un choclo: vale cada uno $25 o $30. Lo mismo pasa con la achicoria, la lechuga o la acelga.

Cambió el hábito de la gente: en lugar de pimientos rojos, se llevan de los verdes, que están a mitad de precio. En lugar de los zapallitos, llevaban calabacitas, que el kilo vale $20. "Imaginate el costo que tiene la mercadería en Argentina, que está entrando mercadería de Brasil, para poder abastecer al país", comentó.

De cualquier forma, se mostró optimista con que esto cambie en poco tiempo: "es obvio que es para asustarse, pero en 20 días más cambia todo, comienza a cambiar el clima y habrá más mercadería. Cuando empiece a bajar el precio, la gente se olvida de los valores que tenía hasta ahora".

No es la primera vez que esto pasa: "cuando llovió 15 días sin parar, subió el precio de la papa. Hoy la papa está 3 kilos por 25 o 30 pesos, según el tamaño de la papa. ¿Hoy que comprás por 25 pesos?"

El consejo es siempre optar por las frutas o verduras de estación. Según Bertolaccini, en estos días se podría optar por la mandarina o la naranja (que están dos kilos a treinta pesos). El cítrico es lo que más está siendo fuerte y es a lo que la gente más se vuelca. "Pero, lo que sea verdura, está todo caro, sobre todo lo que es de hoja. La papa, el anquito, la cebolla y la zanahoria son las que la gente puede acceder con poca plata", indicó y justificó los altos precios a los incrementos en el transporte, por la suba del combustible.

¿Serviría tener huertas y quintas en la periferia de Rafaela? ¿Abarataría los costos?



NO MAS VERDURAZOS

A finales de abril, en Rafaela se organizó un verdurazo. Fue la forma que tuvieron los verduleros para protestar por los tarifazos que sufrían, especialmente en lo que a energía eléctrica respecta. En esta semana, se anunció otro incremento para este servicio esencial, cercano al 25%. ¿Volverían a tomar una medida similar? "No, ya no lo vamos a hacer. Fue en ese momento. No estamos para perder el tiempo. Si no fuimos escuchados, ya está. No somos piqueteros. No pensamos en volverlo a hacer. Esto es a nivel país, no lo vamos a solucionar solo desde Rafaela. Hay que agachar la cabeza y seguir laburando y ver lo que viene", respondió Bertolaccini.



¿QUINTAS Y HUERAS

EN LAS AFUERAS?

Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela se viene trabajando en el desarrollo de producción alternativa en la "zona de resguardo", que es la franja de 200 metros en donde no se pueden (o no se deberían) aplicar agroquímicos. Una de las posibilidades era instalar huertas y quintas para abastecer de frutas y verduras a la ciudad.

Consultado sobre si esto abarataría los costos, Bertolaccini indicó: "no. Hay que poner gente, tractor, gasoil... dejame que la compre en otro lado. Hubo una experiencia en Lehmann. Estuvieron 8 meses y no hicieron más nada".

"Nosotros traemos de Santa Fe, Mendoza, La Plata, Salta. Cada momento tiene su zona de producción. No nos quedamos quietos, nos vamos moviendo en función de cómo salga lo nuevo. Son otros precios y uno puede poner un mejor precio al mostrador y al cliente", completó.