"Sembrar para que otros cosechen"

En la mañana de ayer se realizó el acto por los 25 años de la escuela Nº 1343 “Amancay”, ubicada en Washington y Azcuénaga, desarrollado en el SUM colmado por autoridades, integrantes de la comunidad educativa e invitados especiales, siendo declarado de interés por ambas cámaras legislativas de la provincia de Santa Fe.

Estuvieron presentes la directora del establecimiento Patricia Márquez, el intendente Luis Castellano, el presidente del Concejo Raúl Bonino, el senador provincial Alcides Calvo, el diputado provincial Omar Martínez, el coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel, autoridades policiales y gendarmería, familias, ex personal, entre otros.

Luego del descubrimiento de la placa alusiva, la ceremonia empezó casi 40 minutos más tarde del horario previsto. En la oportunidad se hizo un reconocimiento a ex directoras, ex docentes y los que trabajaron en la institución: “Todo comenzó el 5 de abril de 1993, cuando nuestra primera directora Nidia de Cazzaniga, inauguraba el ciclo lectivo. Una respuesta concreta a las necesidades educativas de un barrio pujante, un proyecto de trabajo mancomunado”, expresó la Directora.

Y agregó: “En menos de tres meses se contaba con tres aulas, galería y sanitarios. Eran 173 alumnos que inauguraban el camino: preescolar, primero y segundo grados. Año tras año el proyecto fue creciendo. Se incrementaron los grados y las instalaciones. El 29 de abril de 2004 y por votación, la escuela se identificó con el nombre del barrio y pasó a denominarse Escuela 1343 Amancay”.

Después de 25 años, “aquí estamos, con casi 700 alumnos, tres secciones de cada grado y cuatro secciones de nivel inicial (dos de 4 años y dos de 5), participando activamente en los proyectos del barrio, del Municipio, de la Provincia y de la Nación”. El personal escolar es de 45 integrantes entre directivos, docentes y asistentes escolares.

“Son 25 años de historia institucional y de un tejido de recuerdos. Como el personal de la escuela en los distintos momentos, continuamos apostando al valor de la educación, al descubrimiento y al desarrollo de las potencialidades de nuestros alumnos. Sabiendo como aquellos que nos precedieron, que nuestra labor es sembrar para que otros cosechen. Esto es lo que hace grande y hermoso nuestro esfuerzo de cada día”, dijo.

Por último, “Creemos que dentro de la sociedad somos la voz que se levanta cotidianamente para hacer de la diversidad una fuente de riquezas mutuas que posibilite una sociedad más justa y feliz, un mejor mundo para todos”.

Por su parte, Castellano sostuvo que "se la ve muy linda a la escuela. Las maestras con el pañuelo naranja, el pin, son aspectos que van haciendo a los símbolos y la identidad de cada institución."

"Lo que me pasa -continuó- cada vez que tengo la oportunidad de participar en aniversarios de escuelas como fueron la ex Normal, la Mitre y Villas Rosas, es que uno recorre una historia de mucho esfuerzo, de gente del barrio que reclama por la educación del barrio y trabaja para buscar ese lugar por la educación de sus hijos. En todas las escuelas de la ciudad pasa lo mismo y pasó hace 25 años".

"Al llegar acá, me encuentro con el presidente de la Asociación Cooperadora (Ariel Zlauvinen) y empezamos a conversar sobre lo que falta; es nuestra naturaleza. Fuimos al patio, vimos lo que falta y ya programamos una reunión y cómo podemos seguir con el playón y el desagüe", remarcó.

Mencionó que "los vecinos del barrio Antártida Argentina le plantearon que esta escuela no alcanza para albergar a más chicos, entonces están buscando un terreno para construir otra escuela en el futuro para el sector oeste de nuestra ciudad".

"Hay un sentimiento de empujar para adelante siempre y eso es un tesoro muy valioso que tenemos. Y no estamos en un momento fácil, pero no importa, siempre empujamos para adelante. Y sobre todo, cuando la educación está en juego. La educación, en definitiva, es lo que nos puede salvar y brindar un futuro mejor", concluyó.

Finalmente, habló el presidente de la vecinal del barrio Amancay Germán D'albano, destacando "el homenaje a esta escuela, orgullosos de pertenecer al barrio y una escuela pública, con igualdad de oportunidades para todos".