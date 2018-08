Oyarbide, salpicado Nacionales 03 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El ex juez federal Norberto Oyarbide figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno por recibir dinero de parte de ex funcionarios nacionales a cambio de firmar resoluciones favorables. De acuerdo a las anotaciones de Centeno, Oyarbide se reunió con ex funcionarios kirchneristas en su domicilio particular, en los tribunales federales de Comodoro Py y en distintos restaurantes.

Uno de los primeros encuentros consignados en los cuadernos fue el 3 de septiembre de 2013 con el entonces secretario Roberto Baratta y con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el restaurante Sagardi. Luego, aparece otra del 6 de septiembre de ese año, entre Oyarbide, Baratta y Nelson Lazarte, su ex secretario privado, en el despacho que tenía el ex magistrado en los tribunales federales de Comodoro Py.

El 17 de octubre de 2013, Oyarbide -según habría consignado Centeno- se encontró nuevamente con Lazarte en el restaurante Estilo Campo, de Puerto Madero, y le entregó una resolución, situación que se repitió en el mismo lugar el 14 de octubre de 2015.

Otra de las reuniones, según consta en los cuadernos y lo cita la Justicia en la acusación, fue en el domicilio de Oyarbide, donde Lazarte le llevó dinero y también se retiró papeles. El ex juez, que fue citado a indagatoria por esta causa, expresó este jueves su deseo de presentarse "ahora mismo" a declarar y negó haberse reunido con Baratta fuera del Juzgado.

"Quisiera ir ahora mismo al Juzgado pero no he recibido notificación, me enteré por los medios que estoy entre los nominados para prestar declaración indagatoria. Esto es un escándalo porque generó un revuelo que me ha preocupado", sostuvo Oyarbide.