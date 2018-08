Se viene el segundo torneo Deportes 03 de agosto de 2018 Redacción Por El sábado comienza el certamen en el cual Atlético de Rafaela estará en la Zona C. Conocé a sus rivales y el fixture que se le viene a la “Crema”.

FOTO A. MALDONADO GRITO DE GOL. / La Novena, que viene de lograr el título, llega en un gran momento.

Jugadas las finales y definidos los campeones del primer torneo de Divisiones Juveniles de la Primera B Nacional, este sábado se pondrá en marcha el segundo certamen de formativas que es organizado por AFA.

Atlético de Rafaela estará integrando la Zona C junto a Juventud Unida de Gualeguaychú, Sarmiento de Resistencia, Boca Unidos de Corrientes, Crucero del Norte de Misiones y Chaco For Ever.

En dicho orden la “Crema” los irá enfrentando en las respectivas cinco fechas que tendrá esta primera fase del torneo.

Atlético estará presentándose con sus categorías Mayores en nuestra ciudad y las Menores lo harán en la ciudad entrerriana.

Vale mencionar que la “Crema” logró consagrarse en el certamen de Novena tras derrotar en la final a Ferro Carril Oeste por 3 a 0.

Las otras zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: Zona A: Quilmes, Villa Dálmine, Chacarita, Flandria, Temperley, Brown de Adrogué, Los Andes y Deportivo Morón. Zona B: Camioneros, Ferro Carril Oeste, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Sarmiento de Junín, Nueva Chicago, Arsenal. Zona D: Estudiantes de San Luis, Independiente Rivadavia de Mendoza, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Maipú, Estudiantes Río IV, Instituto de Córdoba.