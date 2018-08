Clásico en el Centenario Deportes 03 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Esta noche comenzará a disputarse la séptima fecha de la primera rueda (por fixture última, pero aún está pendiente la tercera) del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En tal sentido finalmente habrá un solo partido, desde las 21:30: 9 de Julio vs. Atlético, en el gimnasio Centenario (arbitraje de Marcos Macagno y Andrés Musacchio), ya que Libertad de Sunchales vs. Ben Hur, en el Hogar de los Tigres, fue suspendido.

El León y la Crema han quedado igualados, junto con Unión, en la segunda posición y quien salga airoso tendrá la posibilidad de establecer una pequeña brecha frente a su rival. Recordemos que el "9" viene de ganar ante Quilmes, mientras que Atlético cayó frente a Libertad.

Para el domingo a las 20:30 están previstos los cotejos entre Independiente vs. Unión y Peñarol vs. Quilmes.



BREQUES Y ALONSO EN SANTA FE U19

El entrenador Marcelo Roig ya tiene la lista de Santa Fe U19 para el Campeonato Argentino de Embalse (Córdoba). Tras los dos cambios, los convocados son Tomás Gutiérrez, Alexis Mato, Julián Eydallín, Facundo Breques, Manuel Alonso, Joaquín Hoyo, Juan Fernández (reemplaza a Gastón Bertona), Jonathan Basualdo, Alvaro Chervo, Ricardo Brite (reemplaza a Nicolás Franco), Facundo Mascheroni, Enzo Lantin.

Facundo Breques y Manuel Alonso, jugadores de Libertad de Sunchales, cabe recordar que no participaron del Provincial con la selección de la Asociación Rafaelina. Si bien hubo convocatoria de parte del entrenador Mario Bircher, los jugadores aurinegros no fueron autorizados por su club para los primeros entrenamientos y recién iban a ser liberados en la semana misma del torneo que se jugó en Rosario, ante lo cual el cuerpo técnico de la ARB decidió priorizar -con buen tino- el plantel que estuvo trabajando desde el primer momento.