Preocupa la falta de convocatoria del Consejo Ejecutivo de Seguridad Región 03 de agosto de 2018 Redacción Por Así se desprende de un proyecto de Minuta de Comunicación, aprobado por el cuerpo, elaborado por Oscar Trinchieri, quien representa al órgano deliberativo en el Consejo mencionado.

FOTO PRENSA CONCEJO// SESION ORDINARIA./ Los ediles durante el encuentro ordinario de la víspera.

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Leandro Lamberti Bandera

Nota Institucional remitida por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales. Solicita se analice la posibilidad de ampliar la zona de estacionamiento medido, fue derivado a comisión para un análisis más profundo.

Nota Particular Autoría: Guillermo y Martín Allassia solicitan se revise y renueve la factibilidad otorgada por Ordenanza Nº 2198. Se refiere a la factibilidad otorgada en la herramienta legal, de lo que se conoce como loteo Allasia, acerca de la concreción de la urbanización, por ello fue derivado a comisión para considerarlo conjuntamente con el Ejecutivo.



Despachos de Comisión

Ordenanza cuya autoría corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal aprueba formalización del Convenio entre la Municipalidad de Sunchales y la Dirección Provincial de Vialidad para la entrega en comodato de un equipo de motoniveladora.

Fundamenta Carlos Gómez remarcando que este convenio es similar a los demás convenios, y sugiere la conveniencia de autorizar al Intendente para formalizarlo. Tras la lectura del proyecto sugirió ratificarlo, moción que fue avalada por sus pares.

En relación a un proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal Autoriza a la empresa Wiltel S.A. a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.

Fundamenta Carlos Gómez, leyendo el contenido del mismo, y finalmente sugiere su ratificación, recibiendo la aprobación del cuerpo.



Proyectos presentados

De Declaración elaborado por Fernando Cattaneo merced al cual se declara de interés ciudadano y cultural la presentación de la obra “Crónicas Urbanas y otros relatos” autoría de Iván Giordana.

La fundamentación fue realizada por el autor del proyecto, resaltando que el escritor es sunchalense, el libro contiene 25 cuentos cortos reflejando historias de Sunchales y la Región. Remarca el valor del trabajo literario, y pide a sus pares que avalen la declaratoria, aprobación que fue lograda.

De Ordenanza elevado por Leandro Lamberti con la adhesión de Carlos Gómez y Andrea Ochat.

Adhiere la Municipalidad de Sunchales al Programa de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos y chatarra, Ley Nacional 26348.

Leandro Lamberti fundamentó su proyecto enfatizando que "por un lado tenemos un problema que consiste en una gran cantidad de vehículos y chatarra, que pueden verse en distintos lugares, muchos son resultados de siniestros o secuestros. Significa una situación de emergencia que requiere pronta solución para evitar una evidente contaminación, y es justo recordar que en la sesión anterior ingresó una nota de una vecina que se preocupaba por el tema. Por el otro lado tenemos una vía de solución, ya que son varias de las ciudades de la Provincia que adhirieron al Programa de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos y chatarra, y tenemos la posibilidad de cumplir dos objetivos la reducción del parque de vehículos inutilizados y la disposición final a costo cero, esto podría beneficiar a una entidad social para que se haga de los fondos producidos de la comercialización de la chatarra". El documento fue pasado a comisión para su tratamiento.

De Minuta de Comunicación elaborado por Oscar Trinchieri con la adhesión de Fernando Cattaneo.

Solicita al DEM informe el motivo por el cual no se ha convocado desde el 12 de abril de 2018 a reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad.

La fundamentación fue realizada por Oscar Trinchieri quien puso de relieve que "en realidad es un aspecto que siempre me ha interesado. Soy uno de los representantes del Concejo del Consejo Consultivo de Seguridad y hace más de tres meses que no se convoca, tengo agendado que la última reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad tuvo lugar el 12 de abril y la del Consejo Consultivo de Seguridad fue realizada el 24 de abril". Pidió el acompañamiento de sus pares en el pedido recibiendo el aval de sus pares.

Antes de la votación pidió la palabra Lamberti que comprometió el apoyo, y destacó que habló con la responsable - la secretaria de Gobierno- y comentó que la convocatoria va a ser inmediata.

De Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal Fija valor de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de octubre de 2018.

El proyecto fue fundamentado por Leandro Lamberti y fue girado a comisión para un análisis más profundo.

De Ordenanza girado por el Departamento Ejecutivo Municipal Autoriza al Intendente Municipal a suscribir convenio con SIAP S.R.L. para la prestación de servicio de gestión y cobro extrajudicial de deudas generadas por el Impuesto Provincial de Patente única sobre Vehículos en la Municipalidad de Sunchales.

La fundamentación correspondió al concejal Lamberti. El proyecto fue remitido a comisión para un análisis más exhaustivo.

De Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal autoriza a incorporar en el área urbana el inmueble fracción del lote 33 de la Colonia Sunchales propiedad de Raminico S.A. Expte. Nº: 00242PJ Tipo: Minuta de Comunicación. Autoría: Fernando Cattaneo. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita listado de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nº 4/2018 y copia del contrato celebrado con la empresa adjudicataria.

En virtud de un análisis más profundo se dispuso girar el proyecto a comisión.

Finalmente fue aprobado un proyecto de Minuta de Comunicación elaborado por Fernando Cattaneo mediante la cual solicita al Ejecutivo remita el listado de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nº 4/2028 y copia del contrato celebrado con la empresa adjudicataria.

La fundamentación fue efectuada por el autor recordando que el 5 de julio reiteraron el pedido de respuesta a la minuta de Comunicación 763 relacionada con las tareas de remodelación en la Av. Independencia.

Manifestó que sin perjuicio de haber obtenido respuesta, consideró que hay información inacabada con respecto al acto licitatorio. Fundamentó la necesidad de efectuar un estudio acabado de la licitación, recordó las grandes diferencias 8 100%) entre las dos ofertas presentadas.