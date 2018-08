Perlas del Amanecer ENTRETENIMIENTO 03 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

HUMOR QUE VA Y VIENE POR WHATSAPP

"Mi esposa dice que si volviera a nacer, se volvería a casar conmigo... no entiendo por qué tanto odio... ¿Qué le he hecho yo a esta mujer?".



-Mamá, son las tres de la mañana y no me puedo dormir. ¿Me contás un cuento?

-No hija, mejor esperemos a papá para ver cuál nos cuenta hoy...



AMOR

"Enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias". (Jorge Bucay)



DE DEBERES Y QUERERES

Por mucho tiempo fui todo lo que pude, ahora soy todo lo que quiero.