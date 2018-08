Panorama Político Locales 03 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

ELECCIONES CADA

VEZ MAS CERCANAS

Quedan menos de cinco meses para terminar el año pero el tiempo es tirano no sólo en la televisión sino que también en la vida real. Así que cuando nos descuidemos quizás estamos brindando por las fiestas de fin del 2018 y damos la bienvenida al electoral año 2019. El verano acelerará los tiempos y cuando ni nos demos cuenta habrá que ir a votar para las primarias provinciales.

¿Fechas? Será el gobernador, Miguel Lifschitz, quien en diciembre firmaría la convocatoria a elecciones después de la tradicional ronda de consultas a las autoridades de las distintas fuerzas políticas de la Provincia. De todos modos, se puede aventurar que en abril se realizarán las primarias y en junio las generales, tal como se produjo en el 2015.

Es que se busca ir a las urnas en forma desdoblada con la Nación: en agosto se desarrollarán las primarias nacionales (se elige presidente y vice más legisladores) y en octubre las generales, con la posibilidad de que también sea necesario un balotaje como hace tres años (Macri vs. Scioli).

Así las cosas, los dirigentes santafesinos tienen en claro que si en abril serán las primarias, el cierre para la presentación de listas será en... febrero? El verano, por tanto, será bastante entretenido.



PEROTTI AL CENTRO

DE LA ESCENA

El senador nacional santafesino, Omar Perotti, está asediado por quienes están a favor de la despenalización del aborto y también por aquellos que se oponen a este proyecto que cuenta con media sanción de Diputados y que se tratará en el recinto del Senado el miércoles próximo.

Ahora el rafaelino anticipó, según publicó La Capital, que presentará una iniciativa para destrabar la votación en la Cámara alta. "Yo no estoy indeciso, aún no hice conocer mi decisión, eso es distinto", dicen que dijo Perotti.



SUPERMIERCOLES

DE JOSE CORRAL

El intendente de Santa Fe, José Corral, tiene una semana muy especial con alta exposición, lo que favorece sus aspiraciones de disputar la gobernación en las elecciones de 2019 en el marco de Cambiemos. El miércoles fue la figura más fuerte del Foro de Intendentes Radicales que almorzaron con el presidente, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos. Incluso en las fotos se lo pudo ver sentado a la derecha del jefe de Estado.

En buenos términos, pero los intendentes radicales ayudaron a la posición del gobernador, Miguel Lifschitz, que busca cobrar una deuda de 50 mil millones de pesos a la Nación originada por la retención del 15% de la coparticipación que hacía el gobierno kirchnerista. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó con esa retracción pero quedó la discusión por la deuda, que el propio Lifschitz negocia con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien también participó de la cumbre entre Macri y Corral.

Ese mismo día, Corral aceleró su regreso a la capital santafesina porque debía participar de la fiesta exclusiva para amigos y la prensa que ofrecieron los Midachi en el Centro de Convenciones Los Maderos que funciona en el Casino de Santa Fe. Hasta ese lugar llegaron Mirtha Legrand y Juan Carlos Mateyko entre otros tantos como padrinos del trío humorístico más famoso del país integrado por Daddy Brieva, Miguel Del Sel y nuestro sunchalense amigo, Chino Volpato.

Fue una noche cálida a la que asistió LA OPINION con invitación especial. También estaba el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, los ex futbolistas Esteban Bichi Fuertes y Nery Pumpido, emblemas de Colón y de Unión respectivamente pero que mantuvieron una cálida charla de fútbol y de otros temas.

Los Midachi entregaron distinciones a quienes los apoyaron en sus difíciles momentos hasta instalarse a nivel nacional después de una gran temporada en Villa Carlos Paz y de haber saltado al estrellato tras servir la mesa de un almuerzo de Chiquita Legrand.

Corral estuvo muy activo y fue un buen anfitrión de la diva que dejó la comodidad de Buenos Aires y viajó a Santa Fe para corresponder tanto cariño mutuo que se tiene con los Midachi. Hubo muchos mensajes a la distancia para los humoristas, como Mascherano, Suar, Tinelli, Susana Giménez y hasta el Tata Martino.

Mirtha se retiró pasada las 23 hs. rodeada de al menos ocho guardaespaldas. Es que todos querían inmortalizar el momento con fotos y saludarla, pero no podía con todos. Al final de la fiesta, donde también brilló el catering, Mirtha sin lentes pudo leer sin problemas la declaración de Ciudadana Ilustre de Santa Fe que le obsequió el Intendente.

La agenda de Corral continuará hoy en su ciudad cuando reciba al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, para recorrer desde las 9:30 las obras de pavimento que se llevan adelante en barrio Coronel Dorrego en el marco del Plan Nacional de Hábitat, y el edificio NIDO donde funciona la Escuela de Trabajo.



MURIEL, AL FINAL

CON COLOMBERO

El coordinador del Nodo 2 Rafaela, Fernando Muriel, al final sí le dio un empleo al ex funcionario de confianza del actual intendente, Luis Castellano. Se trata de Rubén Colombero, quien el domingo debutó en su nuevo rol de organizar y coordinar el contacto con los medios del jefe del Centro Cívico que funciona frente al Balneario Municipal.

El viernes pasado esta columna citó brevemente al propio Muriel, quien admitía haber hablado con Colombero sobre política. Ese mismo día, se sorprendieron los trabajadores del Nodo con la noticia de que aquellas entrevistas habían decantado en una contratación.

Colombero tuvo un rápido debut: el domingo ya fue acreditado en la Carrera del Millón del TC que se disputó en el autódromo rafaelino y a la que llegó el propio gobernador, Miguel Lifschitz. En este marco, el periodista que fue secretario privado de Castellano habló por teléfono con otra ex funcionaria municipal: Tatiana Santori (fue subsecretaria de Comunicación Pública hasta el desastre electoral del PJ local el año pasado). Todas las fuentes admitieron que también integra el flamante equipo personalizado de Muriel que buscará potenciar su perfil con el objetivo de que pelee con chances las elecciones a intendente el próximo año.

Cabe recordar que Muriel fue secretario de Gobierno de la primera gestión de Castellano entre 2011 y 2015, cuando por algunas diferencias se alejó. Lo que dicen las fuentes cercanas es que aquellos últimos tiempos la relación entre Muriel y Santori estaba muy lejos de ser la ideal...